Δεκαεπτά μήνες μετά τον εντοπισμό της σορού του 49χρονου Γιάννη Καραμπάτση σε ποτάμι της περιοχής του Πτελεού Μαγνησίας, η υπόθεση του θανάτου του εξακολουθεί να παραμένει χωρίς απαντήσεις.

Χωρίς επίσημη αιτία θανάτου και χωρίς πόρισμα από τις ιστολογικές εξετάσεις, οι συγγενείς του ζουν σε διαρκή αγωνία. Μπροστά στη συνεχιζόμενη σιωπή, μέλη της οικογένειας εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν ακρόαση από την Εισαγγελία, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του.

Η ανεύρεση της σορού τον Αύγουστο του 2024 δεν έδωσε απαντήσεις. Αντίθετα, άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων και καθυστερήσεων, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο – από ατύχημα έως εγκληματική ενέργεια.

Το ενδεχόμενο κινήτρου και τα ανοιχτά ερωτήματα

Η οικογένεια δεν αποκλείει την πιθανότητα ανθρωποκτονίας. Όπως αναφέρουν οι θείοι του, λίγους μήνες πριν την εξαφάνισή του ο Γιάννης είχε λάβει περίπου 20.000 ευρώ από πώληση ακινήτου που είχε κληρονομήσει. «Από εκείνη τη μέρα, όλα άλλαξαν», δηλώνουν χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα χρήματα ίσως αποτέλεσαν κίνητρο.

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις προς τις αρχές, η απάντηση παραμένει η ίδια: οι έρευνες συνεχίζονται. Ωστόσο, τα ερωτήματα είναι πολλά. Τι δείχνουν οι ιστολογικές εξετάσεις και γιατί καθυστέρησαν τόσο; Τι αποκαλύπτει το κινητό τηλέφωνο του 49χρονου; Ήταν ατύχημα, αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια;

«Έχουν περάσει δεκαεπτά μήνες από τότε που βρέθηκε ο Γιάννης νεκρός και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε πώς πέθανε», δήλωσε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο θείος του, Νίκος Κρικέλης. «Αυτή η άγνοια είναι που μας σκοτώνει καθημερινά. Δεν μπορούμε ούτε να πενθήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θρηνούμε».

Όπως τονίζει, η οικογένεια αισθάνεται ότι ο χρόνος έχει παγώσει. «Ζούμε σε μια μόνιμη κατάσταση αναμονής. Κάθε μέρα περιμένουμε ένα τηλεφώνημα, μια ενημέρωση, ένα χαρτί που να μας λέει την αλήθεια», σημειώνει.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται για τις καθυστερήσεις στις ιστολογικές εξετάσεις: «Μας λένε ότι οι εξετάσεις καθυστερούν, αλλά κανείς δεν μας εξηγεί το γιατί. Δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση· μιλάμε για έναν άνθρωπο που χάθηκε και βρέθηκε νεκρός».

Η οικογένεια, όπως υπογραμμίζει, δεν ζητά τίποτα περισσότερο από την αλήθεια. «Αν ήταν ατύχημα, να το ξέρουμε. Αν ήταν κάτι άλλο, να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Αυτό είναι δικαιοσύνη για εμάς».

Γι’ αυτόν τον λόγο προσανατολίζονται να απευθυνθούν στην Εισαγγελία. «Θέλουμε επιτέλους να πέσει φως. Ο Γιάννης ήταν άνθρωπος, ήταν οικογένειά μας», καταλήγει ο θείος του.

Η εξαφάνιση που σήμανε συναγερμό

Ο Γιάννης Καραμπάτσης εξαφανίστηκε στις 23 Απριλίου 2024. Ζούσε μόνος στη Λεύκη Πτελεού, εργαζόταν στα χωράφια και είχε απασχοληθεί με σύμβαση στο δασαρχείο. Οι μοναδικοί συγγενείς του ήταν οι θείοι του, με τους οποίους διατηρούσε στενή σχέση.

Στο σπίτι του, μετά την εξαφάνιση, βρέθηκαν στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία: το παράθυρο ανοιχτό, το φως αναμμένο και το ραδιόφωνο να παίζει. Όλα έδειχναν ότι είχε φύγει βιαστικά, χωρίς πρόθεση να λείψει για πολύ.

Ένα πρωινό γεμάτο κενά

Το πρωί της εξαφάνισης, στις 06:50, κάλεσε ταξί από σημείο κοντά στο σπίτι του και ζήτησε να μεταβεί στην πλατεία του Πτελεού, για να πάρει το λεωφορείο προς τον Βόλο. Ο οδηγός ανέφερε ότι ο 49χρονος φαινόταν ανήσυχος. Στην πλατεία τον άφησε και δεν τον είδε ξανά.

Λίγο αργότερα, υπάλληλος του ΚΕΠ τον είδε έξω από το σπίτι των θείων του και ειδοποίησε τη θεία του. Μέχρι να κατέβει, ο Γιάννης είχε χαθεί. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, την καθησύχασε λέγοντάς της πως είναι καλά και κάνει ψώνια στην πλατεία.

Περίπου στις 9 το πρωί, ο θείος του τον κάλεσε ξανά. Ο Γιάννης απάντησε ότι βρίσκεται στο ελαιοτριβείο και δεν ξέρει πώς θα επιστρέψει. Η γραμμή διακόπηκε – και αυτή ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκε η φωνή του.

Το ελαιοτριβείο και τα ευρήματα

Όταν έφτασαν στο ελαιοτριβείο ο υπάλληλος του ΚΕΠ και ο κοινοτάρχης, ο Γιάννης δεν βρέθηκε. Πίσω από τελάρα εντοπίστηκε το μπουφάν του, με το πορτοφόλι του μέσα, χωρίς χρήματα αλλά με ταυτότητα και τραπεζική κάρτα.

Στην είσοδο του χώρου βρέθηκαν οι σακούλες με ψώνια που είχε κάνει νωρίτερα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε κλειστό.

Τέσσερις μήνες μετά, ο εντοπισμός της σορού

Στις 17 Αυγούστου 2024, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, εντοπίστηκε σορός σε ρέμα της περιοχής. Το σημείο ήταν γεμάτο νερό, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να αλλοίωσε κρίσιμα στοιχεία.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και την ενασχόληση της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη με την υπόθεση, ο εντοπισμός του πτώματος δεν έδωσε τις απαντήσεις που περίμενε η οικογένεια.

Τα ευρήματα και οι έλεγχοι DNA

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν, εκτός από το μπουφάν, ένα μασελάκι δοντιών και μια μπλούζα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Οι έλεγχοι DNA έδειξαν ότι στο μπουφάν και στο μασελάκι υπήρχε γενετικό υλικό του Γιάννη Καραμπάτση, όχι όμως και στη μπλούζα, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα ερωτηματικό.

Το κινητό τηλέφωνο και οι ιστολογικές εξετάσεις

Στην κατοχή των αρχών βρίσκεται και το κινητό του τηλέφωνο. Η οικογένεια έχει ζητήσει να ανοιχθεί, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένουν οι ιστολογικές εξετάσεις. Δεκαεπτά μήνες μετά τον εντοπισμό της σορού, το πόρισμα δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, αφήνοντας την οικογένεια να αναζητά απαντήσεις και δικαίωση.