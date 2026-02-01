Χτύπησε η κακοκαιρία λίγο πριν τις 11 το πρωί στην Αθήνα με καταρρακτώδη βροχή και ισχυρούς ανέμους. Στην εξέλιξη των φαινομένων αναφέρεται σε νέα του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά.

Ο κ. Κολυδάς κέναι λόγο για« χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm ».

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Κόκκινη προειδοποίηση – Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και μάλιστα όπως επισημαίνεται υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο και από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code εννέα περιοχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ για την Κυριακή.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σύσκεψη με την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αντικείμενο τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας (μαζί με τις Σποράδες), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και οι Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική της Κεντρικής Μακεδονίας. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.