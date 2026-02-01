Η κακοκαιρία ξεκίνησε με έντονες βροχές, επίμονες καταιγίδες που μπορούν να εξελιχθούν επικίνδυνες και ισχυρούς ανέμους, ενώ η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του φαινομένου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική, ενώ η κακοκαιρία έχει σαρώσει περιοχές της Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ να αναφέρει επικίνδυνα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Στην Αττική, η κακοκαιρία εκδηλώνεται σε δύο φάσεις, στις 6:00 π.μ. και 10:00 π.μ., με αυξημένο κίνδυνο ισχυρών βροχών και καταιγίδων στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών λόγω της επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων.

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, με συνεχές μπαράζ μηνυμάτων από το 112 που καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική, ενώ η κακοκαιρία έχει ήδη σαρώσει την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα ακραία φαινόμενα επηρεάζουν σήμερα την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία και την Εύβοια.

Γενικότερα, στην Αττική προβλέπονται φαινόμενα παρόμοια με αυτά της προηγούμενης κακοκαιρίας. Το πρώτο κύμα θα είναι σύντομο αλλά ισχυρό, ενώ το δεύτερο αναμένεται μικρότερης διάρκειας.

Live η πορεία των φαινομένων

Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σε ανάρτηση στο Facebook για την πορεία της κακοκαιρίας μίλησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. «Καλημέρα σας και καλό μήνα. Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας.

Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm .

Σημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

Σε Red Code εννέα περιοχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ για την Κυριακή.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σύσκεψη με την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αντικείμενο τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας (μαζί με τις Σποράδες), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και οι Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική της Κεντρικής Μακεδονίας. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Χάρτες με την εξέλιξητων φαινομένων

Σύμφωνα με τους χάρτες του meteo.gr, τα φαινόμενα είναι αρχικά πιο έντονα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και σταδιακά επεκτείνονται προς τη Θεσσαλία, πριν κινηθούν ανατολικά προς τα νησιά του Αιγαίου.

Το χαμηλό βαρομετρικό επηρεάζει σχεδόν όλη τη χώρα από νωρίς το πρωί της Κυριακής, με ιδιαίτερη ένταση σε Τρίπολη και Καλαμάτα. Ακολουθούν η Θεσσαλία και η βόρεια Εύβοια, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα μεταφέρονται στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το βράδυ του Σαββάτου, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων πολλών περιοχών, προειδοποιώντας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και ζητώντας περιορισμό μετακινήσεων έως το πρωί ή το απόγευμα της Κυριακής.

Μηνύματα εστάλησαν σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης διάρκειας και έντασης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα μεγάλης διάρκειας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα αναμένεται χιόνι και σε χαμηλότερα υψόμετρα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική), το Ανατολικό Αιγαίο, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα διαρκέσει έως τις πρωινές ώρες.