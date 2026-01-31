Το μέτωπο της κακοκαιρίας που αναμενόταν κάνει ήδη την εμφάνισή του από τα δυτικά με την Πολιτική Προστασία να στέλνει διαδιχικά μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους ολόκληρης της Πελοποννήσου, δύο νησιών του Ιονίου και της Θεσσαλίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μέσα σε λίγα λεπτά δύο μηνύματα. Το πρώτο το έλαβαν οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σε αυτό αναφέρεται:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Ακολούθησε με διαφορά 10 λεπτών παρόμοιο μήνυμα προς τους κατοίκους και των υπόλοιπων νομών της Πελοποννήσου. Όπως αναφέρεται σε αυτό χαρακτηριστικά:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Λίγη ώρα αργότερα ήχησε νέο μήνυμα, απευθυνόμενο αυτή τη φορά στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων, καλώντας τους να περιορίσουν επίσης τις μετακινήσεις τους από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (1/2). Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Π.Ε. Σποράδων, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».