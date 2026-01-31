Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που θα επηρεάσουν τέσσερις περιοχές της χώρας έως τη Δευτέρα.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας ότι η κακοκαιρία της Κυριακής (1/2) θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας με παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των επικείμενων φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, η κακοκαιρία που προβλέπεται την Κυριακή (1/2) θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται μάλιστα, πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή και την Δευτέρα

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή προβλέπεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και μεγάλης διάρκειας, που σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην Μακεδονία, τη Θράκη και το εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, τη Θεσσαλία τους 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Συγκεκριμένα:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και απο το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, από νωρίς το πρωί, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Καφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφορ. Απο το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σε βορειοδυτικούς 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 τοπικά 7 ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα σε 8 μποφόρ. Το βράδυ και από τα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

