Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση red code μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας αύριο, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

• Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

• Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

• Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

«Η χώρα εισέρχεται σε φάση εκτεταμένης κακοκαιρίας με μεγάλα ύψη βροχής» – Πότε θα πληγεί η Αττική

Η χώρα εισέρχεται σε φάση εκτεταμένης κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο Γιάννης Καλλιάνος. Όπως αναφέρει «στα διεθνή επιστημονικά κείμενα, μέρος της αυριανής κατάστασης περιγράφεται με όρους όπως «Τotal precipitation», «Αccumulated precipitation» ή ακόμα και «Hydrological load».

Πρόκειται για έννοιες που αποτυπώνουν τον συνολικό όγκο υετού που δέχεται μια περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ακριβώς κάποιοι από τους παράγοντες που αναμένεται να μας απασχολήσουν αύριο Κυριακή, λόγω των σχετικά μεγάλων ποσοτήτων βροχής (υετού) που προβλέπεται να σημειωθούν σε τοπικό επίπεδο. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρόκειται για μια κακοκαιρία που δεν θα είναι πρωτοφανής, κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές».

Ειδικά για την Αττική ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι η έναρξη των βροχοπτώσεων αναμένεται από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις. Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού» επισημαίνει.

Αναλυτικά όλη η ανάρτηση του κ. Καλλιάνου:

Πιο αναλυτικά:

Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα :

* Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες – Χιονοπτώσεις – Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων :

* Αργά το βράδυ – προς τα μεσάνυχτα :

Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

* Κατά τη διάρκεια της νύχτας :

Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο (Κυριακή) :

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται :

– Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

– Στην Κάσο

– Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης :

Στον χάρτη του αθροιστικού υετού :

* Λευκές κλειστές καμπύλες :

→ Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

* Κόκκινες κλειστές καμπύλες

→ Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές

Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή :

– Επτάνησα

– Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

– Εύβοια & Σποράδες

– Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

– Κεντρική Μακεδονία

– Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

– Δυτική & Νότια Κρήτη

Χιονοπτώσεις :

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση :

* Μακεδονία & Θράκη

– Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σημαντική επισήμανση :

* Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Άνεμοι – Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες:

* Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Συνδυαστικοί κίνδυνοι:

συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει :

– Πλημμυρικά φαινόμενα

– Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών

– Μεταφορά φερτών υλικών

– Πτώσεις δέντρων

– Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης

– Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών:

– Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους

– Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια

– Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές

– Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις

Ειδικά για την Αττική

* Έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.

* Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Εξασθένηση – Λήξη κακοκαιρίας:

* Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

* Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι – απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα αποτελέσει παρελθόν.