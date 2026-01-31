Η χώρα εισέρχεται σε φάση εκτεταμένης κακοκαιρίας με μεγάλα ύψη βροχής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Για την Αττική, οι βροχοπτώσεις αναμένονται να ξεκινήσουν λίγο πριν ή μετά τα μεσάνυχτα, με πιθανή ενίσχυση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας και ισχυρές καταιγίδες μέσα στην Κυριακή.

«Η κακοκαιρία δεν χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής, αφού τέτοιες μεταβολές είναι συνηθισμένες κάθε χειμώνα, με εναλλαγές φαινομένων και διαστήματα ύφεσης»

Ειδικά για την Αττική ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι η έναρξη των βροχοπτώσεων αναμένεται από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις. Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού» επισημαίνει.

Αναλυτικά όλη η ανάρτηση του κ. Καλλιάνου:

Πιο αναλυτικά:

Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα :

* Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες – Χιονοπτώσεις – Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων :

* Αργά το βράδυ – προς τα μεσάνυχτα :

Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

* Κατά τη διάρκεια της νύχτας :

Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο (Κυριακή) :

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται :

– Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

– Στην Κάσο

– Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης :

Στον χάρτη του αθροιστικού υετού :

* Λευκές κλειστές καμπύλες :

→ Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

* Κόκκινες κλειστές καμπύλες

→ Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές

Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή :

– Επτάνησα

– Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

– Εύβοια & Σποράδες

– Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

– Κεντρική Μακεδονία

– Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

– Δυτική & Νότια Κρήτη

Χιονοπτώσεις :

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση :

* Μακεδονία & Θράκη

– Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σημαντική επισήμανση :

* Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Άνεμοι – Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες:

* Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Συνδυαστικοί κίνδυνοι:

συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει :

– Πλημμυρικά φαινόμενα

– Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών

– Μεταφορά φερτών υλικών

– Πτώσεις δέντρων

– Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης

– Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών:

– Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους

– Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια

– Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές

– Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις

Ειδικά για την Αττική

* Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Εξασθένηση – Λήξη κακοκαιρίας:

* Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

* Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι – απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα αποτελέσει παρελθόν.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία της Κυριακής εξελίσσεται σε ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως την Αττική και τη Θεσσαλία, με διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια ανά περιοχή.

Η Αττική και η Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας καθώς όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

«Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

⚠️ ⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία , η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της αρχικά στα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί γρήγορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισημαίνεται πως οι… pic.twitter.com/4DJhBgyZCY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 31, 2026

Κακοκαιρία με επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4

Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (1) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, (2) το πρωί της Κυριακής 01/02 και (3) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.

Τι να προσέξουν οι πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

– Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

– Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

– Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

– Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

– Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

– Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.