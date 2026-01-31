Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο καιρού λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα την Κυριακή.

Η κακοκαιρία αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων, κινούμενο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας.

Η Αττική και η Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις να εμφανίζονται νωρίς το πρωί στην Αττική και να κορυφώνονται κατά τη διέλευση του μετώπου, ενώ η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η ορογραφία ενισχύουν τις βροχοπτώσεις.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία της Κυριακής εξελίσσεται σε ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως την Αττική και τη Θεσσαλία, με διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Χ, ο Κολυδάς αναφέρει ότι το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Η Αττική και η Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας καθώς όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

«Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

⚠️ ⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία , η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της αρχικά στα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί γρήγορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισημαίνεται πως οι… pic.twitter.com/4DJhBgyZCY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 31, 2026

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).