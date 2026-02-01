Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αναπτύσσεται ραγδαία, με τη Novo Nordisk και την Eli Lilly να ξεχωρίζουν μέσω καινοτόμων σκευασμάτων και επερχόμενων εγκρίσεων, όπως το CagriSema και το Orforglipron.

Η Ελλάδα ξεκίνησε από τα τέλη του 2025 δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας μέσω ΕΣΥ σε περίπου 10.000 ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προγράμματα στην Ελλάδα περιλαμβάνουν ολιστική φροντίδα και συνεργασία με 5.000 φαρμακεία, στοχεύοντας στην πρόληψη σοβαρών καρδιοπαθειών που συνδέονται με την παχυσαρκία.

Καινοτόμα σκευάσματα εν αναμονή

Η Novo Nordisk ετοιμάζει το CagriSema, συνδυασμό δύο ουσιών που πέτυχε απώλεια 13,7% βάρους σε κλινικές δοκιμές Φάσης III, με έγκριση να αναμένεται στις αρχές του 2026. Παράλληλα, αναπτύσσει το πρώτο χάπι Wegovy (GLP-1), ήδη εγκεκριμένο από την FDA, με κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Eli Lilly επενδύει στο Orforglipron, καθημερινό χάπι για παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, το οποίο έχει δείξει απώλειες άνω του 10-20% βάρους. Η έγκρισή του εκτιμάται προς τα τέλη του 2026.

Ελληνικό πρόγραμμα δωρεάν φαρμάκων

Από τα τέλη του 2025, η Ελλάδα ξεκίνησε αποστολή SMS σε περίπου 10.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ 37-40+), προσφέροντας δωρεάν φάρμακα όπως τα Mounjaro και Wegovy μέσω του ΕΣΥ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτει 5.000 φαρμακεία, παρέχοντας ολιστική φροντίδα για την πρόληψη καρδιοπαθειών.

Τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι διαθέσιμα από τον Δεκέμβριο του 2025. Περίπου 2.000 πολίτες έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ ο στόχος είναι να καλυφθούν έως και 30.000 δικαιούχοι με ΔΜΣ άνω του 40 ή 37-40 με συννοσηρότητες.

Ποια φάρμακα καλύπτονται

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν ενέσιμα σκευάσματα υψηλού κόστους, όπως το Wegovy (semaglutide) και το Mounjaro (tirzepatide). Οι ασθενείς λαμβάνουν επίσης δωρεάν ιατρική επίσκεψη, διατροφική καθοδήγηση και συνεχή παρακολούθηση σε δημόσιες δομές.

Η διαδικασία συμμετοχής ξεκινά με SMS και ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, ενώ οι πρώτες συνταγές εκδίδονται για διάστημα 15 ημερών.

Για τα χάπια αδυνατίσματος

Τα χάπια, όπως το Wegovy και το Orforglipron, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί στην ΕΕ για χρήση κατά της παχυσαρκίας και επομένως δεν καλύπτονται δωρεάν. Η ένταξή τους θα εξεταστεί μετά την έγκριση του EMA, που αναμένεται το 2026, και την εθνική αξιολόγηση.

Κριτήρια ένταξης στο εθνικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία. Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ≥ 40 kg/m² : αφορά όλους τους ενήλικες που υπερβαίνουν αυτό το όριο.

: αφορά όλους τους ενήλικες που υπερβαίνουν αυτό το όριο. ΔΜΣ 37-40 kg/m² με συννοσηρότητες: περιλαμβάνει υπνική άπνοια, καρδιοαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2 ή άλλες σχετικές παθήσεις.

Διαδικασία ένταξης

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις (χοληστερίνη, σάκχαρο, γενική αίματος) για άτομα ηλικίας 30-70 ετών μέσω ΑΜΚΑ. Αν εντοπιστεί παχυσαρκία, εκδίδεται παραπεμπτικό για ενδοκρινολόγο ή παθολόγο και παρέχονται δωρεάν φάρμακα, διατροφική υποστήριξη και παρακολούθηση. Η ειδοποίηση γίνεται μέσω SMS και απαιτείται άυλη συνταγογράφηση.

Η διαδικασία ένταξης δεν απαιτεί ξεχωριστή αίτηση, καθώς ενεργοποιείται αυτόματα μέσω του Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Βήματα συμμετοχής

Προληπτικός έλεγχος: Οι πολίτες ηλικίας 30-70 ετών λαμβάνουν SMS ή email με παραπεμπτικό για δωρεάν εξετάσεις μέσω ΑΜΚΑ. Ιατρική εξέταση: Επίσκεψη σε δημόσιο παθολόγο ή ενδοκρινολόγο για αξιολόγηση ΔΜΣ και συννοσηροτήτων, με καταγραφή στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Έγκριση και θεραπεία: Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια (ΔΜΣ ≥40 ή 37-40 με συννοσηρότητες), εκδίδεται άυλη συνταγή για φάρμακα όπως το Wegovy, με δωρεάν υποστήριξη και εκτέλεση σε 5.000 φαρμακεία εντός 15 ημερών.