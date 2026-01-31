Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Κρητικούς, σκοράροντας και τα δύο γκολ της ομάδας του, ενώ με αυτό το τρίποντο ο ΟΦΗ ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 15ο λεπτό, όταν ο Φούντας εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Γκονθάλεθ και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο Ατρόμητος απάντησε γρήγορα με γκολ του Μουτουσαμί, που κόντραρε στον Γκονθάλεθ, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο δεύτερο μέρος, ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα με κεφαλιά του Φούντα στο 49′, μετά από απόκρουση του Αποστολάκη, και κράτησε το υπέρ του σκορ μέχρι το φινάλε.

Μετά από αυτή τη νίκη, ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ η επόμενη αγωνιστική τους βρίσκει αντίπαλο την Κυριακή στο πρωτάθλημα ξανά με τους Βοιωτούς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Φούντας, Νους, Ισέκα