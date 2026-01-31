Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά βρίσκεται ο Σαντίνο Αντίνο. Ο νεοαποκτηθείς Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται για πρώτη φορά στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ και είναι εξαιρετικά πιθανό να κάνει την παρθενική του εμφάνιση με τα Πράσινα.

Εκτός μάχης τέθηκε ο Τουμπά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, καθώς και οι τραυματίες Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.