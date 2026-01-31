Επιτέλους νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα! Η πρώτη μετά τις 20 Δεκεμβρίου και το 0-1 μέσα στην Τρίπολη.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με το ίδιο σκορ και του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με λυτρωτή τον Φαμπιάνο στο 78ο λεπτό.

Ο ΑΡΗΣ αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 23ο λεπτό και την απευθείας κόκκινη του Χότζα, έχασε σωρεία φάσεων για να σκοράρει και παρολίγο για γκελάρει. Ο Βραζιλιάνος, όμως, του έδωσε το… φιλί της ζωής και σημαντική βαθμολογική ανάσα. Οπως και ψυχολογική, μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο αγώνας

Ο Γένσεν αποτέλεσε τη μοναδική αλλαγή στην αρχική ενδεκάδα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Χόνγκλα, με τους Μόντσου και Ράτσιτς να τον πλαισιώνουν στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Αθανασιάδης, με τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ μπροστά του στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά και Τεχέρο, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Πέρεθ και Μισεουί, με τον Μορόν στην κορυφή.

Ο Γιάννης Αναστασίου προχώρησε σε αλλαγή σχηματισμού και σε τέσσερις διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Οι Σιέλης, Γκαρσία και Μλάντεν αποτέλεσαν την τριάδα μπροστά από τον Κουτσερένκο, με τους Μαυριά και Μανρίκε να κινούνται ως φουλ μπακ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Μπουχαλάκης και Νικολάου, στα άκρα οι Ματσάν και Σμυρλής, ενώ στην κορυφή βρέθηκε μόνος του ο Χότζα.

Οι μεγάλες φάσεις και η μεταβολή των δεδομένων

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα δεν υπήρξε ξεκάθαρη υπεροχή από κάποια πλευρά. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, ωστόσο οι σημαντικότερες ευκαιρίες ανήκαν στον Άρη. Στο 13ο λεπτό ο Μισεουί δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την πάσα του Πέρεθ μπροστά από την εστία, ενώ στο 21’ ο Μορόν έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ.

Από το 20ό λεπτό και μετά, ο Παναιτωλικός επιχείρησε να ανεβάσει την πίεσή του, με τον Άρη να δυσκολεύεται στην ανάπτυξη. Ωστόσο, στο 24’ το σκληρό μαρκάρισμα του Χότζα στον Μισεουί από πίσω άλλαξε τα δεδομένα. Ο διαιτητής Παπαπέτρου εξέτασε τη φάση μέσω VAR και αναβάθμισε την αρχική κίτρινη σε κόκκινη κάρτα.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον, ο Άρης εγκαταστάθηκε στο μισό του Παναιτωλικού, βρίσκοντας όμως απέναντί του έναν σταθερό Κουτσερένκο. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε το φάουλ του Μόντσου στο 27’ και στη συνέχεια τη μεγάλη ευκαιρία του Πέρεθ στο 33’.

Από το 46′ μέχρι τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Χιμένεθ είχε προχωρήσει σταδιακά σε τρεις αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Ντούντου, Μπουσαϊντ και Δώνη, ανανεώνοντας πλήρως τη μεσοεπιθετική γραμμή πίσω από τον Μορόν. Παρ’ όλα αυτά, η μοναδική ουσιαστική απειλή του Άρη σε εκείνο το διάστημα ήταν η μεγάλη φάση του Μορόν στο 53ο λεπτό, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει ξανά αποτελεσματικά.

Παρότι οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την κατοχή και αγωνίζονταν με παίκτη παραπάνω, δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η επιθετική τους παραγωγή. Η λύση, τελικά, ήρθε από την άμυνα, η οποία έδωσε τη σημαντική ώθηση για το γκολ της νίκης.

Στο 78ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, ο Φαμπιάνο πήδηξε ψηλότερα από όλους μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού και με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 0-1, σκορ που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Λίγο πριν το 90′ ο Άρης θα μπορούσε να σκοράρει και δεύτερο γκολ αλλά ο τρομερός Κουτσερένκο σταμάτησε την κοντινή προσπάθεια του Μορόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο – Σιέλης, Γκαρσία, Μλάντεν (83′ Αποστολόπουλος) – Μαυρίας, Μπουχαλάκης (90′ Μπελεβώνης), Νικολάου (46′ Κόγιτς), Μανρίκε – Ματσάν (74′ Μίχαλακ), Σμυρλής (90’+1′ Μπρέγκου), Χότζα

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74′ Φρίντεκ) – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ (61′ Δώνης), Γένσεν (61′ Μπουσαΐντ), Μισεουί (46′ Ντούντου) – Μορόν