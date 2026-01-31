Η Apple αναβάλλει την κυκλοφορία του κανονικού iPhone 18 για το πρώτο εξάμηνο του 2027, προσανατολίζοντας τη στρατηγική της στην κυκλοφορία premium μοντέλων και του πρώτου πτυσσόμενου iPhone το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η εταιρεία θα λανσάρει τρία high-end μοντέλα, μεταξύ των οποίων το πρώτο πτυσσόμενο iPhone και δύο συσκευές με αναβαθμισμένες κάμερες και μεγαλύτερες οθόνες.

Η απόφαση αυτή αντανακλά αλλαγές στη marketing στρατηγική και τις αυξανόμενες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω αυξημένου κόστους τσιπ μνήμης και περιορισμένης πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής τσιπ.

Ο CEO Tim Cook ανέφερε ότι η Apple έκλεισε το πρώτο τρίμηνο με «πολύ μειωμένα» αποθέματα, οδηγώντας την εταιρεία σε «κατάσταση κυνηγητού προμηθειών».

Η Apple σχεδιάζει να καθυστερήσει την κυκλοφορία του iPhone 18 έως τις αρχές του 2027, εστιάζοντας στα premium μοντέλα και στο πρώτο της πτυσσόμενο iPhone, που αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Nikkei Asia, η απόφαση βασίζεται σε πληροφορίες από τουλάχιστον 4 πηγές έχουν γνώση των αποφάσεων της εταιρείας.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τριών high-end συσκευών: του πρώτου πτυσσόμενου iPhone και δύο ακόμη μη πτυσσόμενων μοντέλων με αναβαθμισμένες κάμερες και μεγαλύτερες οθόνες. Το βασικό iPhone 18 μετατίθεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, γεγονός που αντικατοπτρίζει αλλαγή στη στρατηγική μάρκετινγκ αλλά και πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Προκλήσεις στην παραγωγή και αύξηση κόστους

Η καθυστέρηση συνδέεται με αυξημένο κόστος τσιπ μνήμης και περιορισμένη πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο, ο CEO της Apple, Tim Cook, δήλωσε ότι η εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο Δεκεμβρίου με «πολύ μειωμένα» αποθέματα, οδηγώντας την σε «κατάσταση κυνηγητού προμηθειών».

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε τις τιμές της μνήμης στην αγορά να αυξάνονται σημαντικά», ανέφερε ο Cook, προσθέτοντας ότι το αυξημένο κόστος θα επηρεάσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους στο τρέχον τρίμηνο.

Σύμφωνα με διευθυντή προμηθευτή iPhone που μίλησε στο Nikkei Asia, «η ομαλότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία από τις βασικές προκλήσεις για φέτος, ενώ η αλλαγή στρατηγικής μάρκετινγκ συνέβαλε επίσης στην απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στα premium μοντέλα».

Ανταγωνισμός και σπάνια υλικά

Η Apple ανταγωνίζεται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia και η Amazon για την προμήθεια σπάνιων υλικών υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται σε υποστρώματα τσιπ, σύμφωνα με το AppleInsider. Με την κλιμακωτή κυκλοφορία των νέων μοντέλων, η εταιρεία επιδιώκει να κατευθύνει τα κρίσιμα εξαρτήματα στις συσκευές με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, διαχειριζόμενη παράλληλα την πολύπλοκη παραγωγή της νέας αναδιπλούμενης μορφής.

Το αναδιπλούμενο iPhone στο επίκεντρο

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo της TF International Securities είχε προβλέψει την καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι η Apple στοχεύει να μεγιστοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητές της εν μέσω παγκόσμιας έλλειψης RAM λόγω της αυξημένης ζήτησης από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο σύμφωνα με την JPMorgan θα κοστίζει περίπου 1.999 δολάρια, θα διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών και εξωτερική 5,5 ιντσών, με σχεδίαση τύπου βιβλίου παρόμοια με τη σειρά Galaxy Z Fold της Samsung Electronics. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα συσκευή θα μπορούσε να αποφέρει έως και 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για την Apple.

Ισχυρές επιδόσεις παρά τις προκλήσεις

Η είδηση ακολουθεί ένα ιδιαίτερα θετικό τρίμηνο για την εταιρεία, η οποία ανακοίνωσε έσοδα 143,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πωλήσεις iPhone ύψους 85,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων — αύξηση 23% σε ετήσια βάση. Ο Cook χαρακτήρισε την ανταπόκριση των πελατών στα νέα μοντέλα ως «εντυπωσιακή». Η Apple δεν σχολίασε το ρεπορτάζ της Nikkei Asia.