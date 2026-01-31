Η πρώτη γνωριμία της Έλλης Κοκκίνου με τον Φοίβο έγινε σε συναυλία όπου τραγουδούσε ο Δημήτρης Κόκοτας, με έναν σύντομο χαιρετισμό μεταξύ τους.

Η Έλλη Κοκκίνου στη συνέχεια βρέθηκε στο στούντιο του Φοίβου μέσω κοινών γνωστών.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, παρουσία της Ναταλίας Γερμανού.

Η Έλλη Κοκκίνου και ο Φοίβος βρέθηκαν καλεσμένοι της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλατό, έμελλε να υπάρξει μια μικρή αμηχανία, όταν η εντυπωσιακή τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την πρώτη γνωριμία με τον μουσικοσυνθέτη.

Ειδικότερα, η Έλλη Κοκκίνου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η πρώτη μας γνωριμία ήταν όταν τον είχα δει σε μια συναυλία που, αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσε ο Δημήτρης Κόκοτας και είχα πάει με παρέα. Απλά είχαμε πει ένα “γεια, χάρηκα” τότε. Μετά, μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο».

Όταν, λοιπόν, η τραγουδίστρια δέχθηκε την απορία, με επιμονή, τόσο από την Ναταλία Γερμανού όσο και από τον στενό της συνεργάτη για τον «κοινό γνωστό», αν και αρχικά το άφησε να περάσει, είπε το εξής. «Μέσω της Sony Music. Μέσω του Διονύση Σχοινά, τέλος πάντων, γνωριστήκαμε».

Ε.Κ.: E, μα τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω.

Ν.Γ.: Καρδούλα μου, έχουν περάσει χρόνια τώρα.

Ε.Κ.: Είστε και οι δύο ευφυέστατοι αλλά δεν το καταλάβατε. Τελοσπάντων, εγώ είμαι διακριτική και το απέδειξα.

Ν.Γ.: Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν παραγραφεί αυτά. Εντελώς.

Να θυμίσουμε πως η Έλλη Κοκκίνου βρισκόταν σε σχέση με τον Διονύση Σχοινά στο παρελθόν πριν την Καίτη Γαρμπή, γι’ αυτό και οι παραπάνω αναφορές στον αέρα της εκπομπής.