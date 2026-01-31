Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το πρωί τον νοσοκομειακό Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, εντός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε για την αγάπη της μητέρας Εκκλησίας προς τους ασθενείς και ιδιαίτερα προς τα μικρά παιδιά που δοκιμάζονται από ασθένειες.

Απευθυνόμενος σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε συγγενείς ασθενών, ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η Εκκλησία καλύπτει τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ η ιατρική ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο. Όπως τόνισε, οι δύο αυτοί δρόμοι δεν είναι αντίθετοι αλλά συμπληρωματικοί.

«Συμπορευόμαστε, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, καμία αντιπαλότητα μεταξύ της επιστήμης και της χριστιανικής πίστεως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη σωτηρία και τη φροντίδα του ανθρώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά που πάσχουν από βαριές ασθένειες, όπως η λευχαιμία, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς ιατρικής φροντίδας και της ψυχικής υποστήριξης. Εξήρε το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών της Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατείου, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους με συγκίνηση.

Επίσκεψη στους χώρους του νοσοκομείου

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε τιμητικά ιερέα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και επισκέφθηκε την Παιδιατρική Κλινική, την Παιδιατρική Πτέρυγα και το Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Τον Παναγιώτατο συνόδευαν ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, οι υφυπουργοί Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, καθώς και ο διοικητής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Νικόλαος Αντωνάκης.