Ακρίβεια και ενοίκια αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους πολίτες, που βλέπουν το κόστος στέγασης να εκτοξεύεται σε πρωτοφανή επίπεδα.

Πέρα από τη γενική αύξηση τιμών, οι τιμές των ενοικίων φαίνεται να πιέζουν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Οι πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς τα ενοίκια αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τους μισθούς. Η διαφορά αυτή οδηγεί πολλούς, ιδίως νέους εργαζόμενους, σε αδιέξοδο.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο σημείο αρκετοί τριαντάρηδες να επιστρέφουν ή να παραμένουν στην οικογενειακή εστία, αδυνατώντας να καλύψουν το κόστος ενός αυτόνομου σπιτιού.

Οι τιμές στην Αθήνα

Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν όσοι αναζητούν κατοικία στην πρωτεύουσα είναι ενδεικτικά της κρίσης στην αγορά ενοικίων:

– Διαμέρισμα 30 τ.μ. στο Γουδί κοστίζει 590 ευρώ.

– Ημιυπόγειο 38 τ.μ. στα Εξάρχεια φτάνει τα 650 ευρώ.

– Ημιυπόγειο 36 τ.μ. στην Κυψέλη επίσης κοστίζει 650 ευρώ.

– Διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Κυψέλη αγγίζει τα 1.400 ευρώ.

Αυξημένα ενοίκια και στην περιφέρεια

Η αύξηση των ενοικίων δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Ανάλογες τάσεις καταγράφονται και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπου οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά.

– Διαμέρισμα 50-60 τ.μ. στην Πάτρα κοστίζει περίπου 525 ευρώ.

– Στα Ιωάννινα, για ακίνητο ίδιου μεγέθους, η τιμή φτάνει τα 515 ευρώ.

– Στα Χανιά, οι τιμές για κατοικία 50-60 τ.μ. αγγίζουν έως και τα 820 ευρώ.

Η αγορά κατοικίας δείχνει να βρίσκεται σε έντονη πίεση, με τους ενοικιαστές να αναζητούν λύσεις σε μια ολοένα και πιο δύσκολη πραγματικότητα.