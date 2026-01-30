Θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος ενός παιδιού μόλις πέντε ετών, στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες είχε παρουσιάσει συμπτώματα ίωσης. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή δεν έδωσε σαφή αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, το άτυχο παιδί εμφάνιζε ήπια συμπτώματα ίωσης τις τελευταίες ημέρες. Όταν όμως έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα, διαπιστώνοντας τελικά τον θάνατό του.

Ακολούθως, το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Ωστόσο, ούτε η ιατροδικαστική εξέταση μπόρεσε να προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία θανάτου.

Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα, τα οποία απεστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Οι γονείς του παιδιού, που είναι στρατιωτικοί και κατάγονται από τον Έβρο, υπηρετούν στην περιοχή και είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.