Αισιόδοξες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά άτομα και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τριών.

Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του όταν το βαν που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος κατάφερε να κινήσει τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι που έχει υποστεί κάταγμα και παραμένει ακινητοποιημένο.

Παρά τη βελτίωση, ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος, ώστε να διατηρείται σε ακινησία και να μην επιβαρύνεται η αναπνοή του λόγω οιδήματος από τη χειρουργική επέμβαση.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο του νοσοκομείου, προκειμένου να αποφασίσει αν και πότε θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο επαναπατρισμός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο πήρε ο 28χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη μεταφορά του από τη Ρουμανία την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.