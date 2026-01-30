Η Siemens αναδείχθηκε την Πέμπτη ως η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στη Γερμανία, ξεπερνώντας τη SAP, μετά τη σημαντική πτώση της μετοχής της εταιρείας λογισμικού. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από μια απογοητευτική πρόβλεψη για τις προοπτικές του cloud έως το 2026, που προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές, στον κλάδο του τεχνολογικού τομέα.

Οι μετοχές της SAP υποχώρησαν έως και 17%, περιορίζοντας την κεφαλαιοποίησή της στα περίπου 199 δισ. ευρώ (241 δισ. δολάρια), σύμφωνα με το Bloomberg. Η πτώση αυτή επέτρεψε στη Siemens να καταλάβει την πρώτη θέση στην εταιρική κατάταξη της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές εταιρείες λογισμικού είναι ευάλωτες στις διακυμάνσεις των αγορών όταν τα στοιχεία του cloud απογοητεύουν.

Η πρόβλεψη που προκάλεσε την πτώση

Η SAP εκτίμησε ότι τα έσοδα από υπηρεσίες cloud θα αυξηθούν κατά 23% έως 25% το 2026, ενώ προειδοποίησε πως η ανάπτυξη του τρέχοντος cloud backlog —δείκτη που αντικατοπτρίζει τα αναμενόμενα έσοδα από συμβόλαια για τον επόμενο χρόνο— θα επιβραδυνθεί μετά το 2025. Το Reuters σημείωσε ότι η πτώση της μετοχής ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια από το 2020, καθώς η αγορά εστίασε περισσότερο στον ρυθμό ανάπτυξης του cloud παρά στα συνολικά κέρδη της εταιρείας.

Στελέχη της SAP εξήγησαν ότι η επιβράδυνση οφείλεται στο είδος των συμβολαίων που περιλαμβάνονται στο backlog, καθώς αυξάνονται τα μεγάλα έργα μετασχηματισμού και τα κυβερνητικά ή sovereign-cloud συμβόλαια, τα οποία συχνά φέρουν ρήτρες τερματισμού. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 10 δισ. ευρώ.

Ανησυχία για τον κλάδο λογισμικού και την τεχνητή νοημοσύνη

Η πτώση της SAP ενίσχυσε ένα ευρύτερο κύμα αποφυγής ρίσκου στον τομέα του λογισμικού. Οι επενδυτές διερωτώνται πλέον αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για παραδοσιακές εφαρμογές ή να πιέσει τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές μετοχές λογισμικού υποχώρησαν επίσης, επηρεασμένες από τις προβλέψεις της SAP και την πτώση της ServiceNow, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για αυξανόμενο ανταγωνισμό λόγω των εργαλείων AI.

Το επεισόδιο αυτό καταδεικνύει τη μεταβολή του επενδυτικού κλίματος: ενώ οι εταιρείες προβάλλουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ως μοχλό ανάπτυξης, οι αγορές αρχίζουν να εξετάζουν κατά πόσο η ίδια τεχνολογία μπορεί να καταστήσει ορισμένα προϊόντα λογισμικού πιο εύκολα αντιγράψιμα ή ακόμη και περιττά στο μέλλον.