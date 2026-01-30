H Lancia πούλησε λιγότερα από 12.000 αυτοκίνητα το 2025, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση στην πρόσφατη ιστορία. Από περίπου 300.000 παραδόσεις το 1990, η εταιρεία του Τορίνου σημείωσε θεαματική πτώση.

Τα τελευταία στοιχεία για τις ταξινομήσεις της ACEA αποκαλύπτουν 11.747 ταξινομήσεις τόσο για τις μάρκες Lancia όσο και για την Chrysler.

Mονη της ελπίδα η επαναφορά των μοντέλων της. Η Lancia θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο το 2026. Αυτό το μοντέλο ονομάζεται Gamma, και πριν από το τέλος της δεκαετίας, θα αναβιώσει και η Delta.

Σύμφωνα με τη Lancia , το Gamma είναι ένα μοντέλο-ναυαρχίδα της σειράς fastback. Το Gamma, που θα παράγεται στην πλατφόρμα STLA Medium στο συγκρότημα συναρμολόγησης Melfi, αναμένεται να έχει μήκος περίπου 4,7 μέτρα.

Το υψηλών επιδόσεων Gamma HF έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027.

Ένα χρόνο αργότερα, το ολοκαίνουργιο Delta υποτίθεται ότι θα επιστρέψει ως ένα πραγματικό compact αυτοκίνητο με εκτιμώμενο συνολικό μήκος 4,4 μέτρα. Ερχόμενο με αποκλειστικά κινητήρες μηδενικών εκπομπών, η επόμενη έκδοση του Delta υποτίθεται ότι θα επαναφέρει και το ψευδώνυμο HF Integrale. Φήμες ότι θα αποδίδει 400 ίππους!