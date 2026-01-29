Μια νέα μελέτη από το UK Dementia Research Institute στο University College London αποκαλύπτει πως η νόσος Πάρκινσον εξαπλώνεται από το έντερο στον εγκέφαλο μέσω των μακροφάγων του εντέρου, κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που μεταφέρουν τοξικές πρωτεΐνες.

Η θεωρία ότι η νόσος Πάρκινσον ξεκινά στο έντερο ενισχύεται από το γεγονός ότι ο ραχιαίος πυρήνας του πνευμονογαστρικού νεύρου, που συνδέεται απευθείας με το έντερο, είναι μία από τις πρώτες περιοχές του εγκεφάλου που προσβάλλονται.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέα πιθανή θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της νόσου, εστιάζοντας στον ρόλο των μακροφάγων του εντέρου στη μεταφορά τοξικών πρωτεϊνών.

Νέα επιστημονική έρευνα για τη νόσο Πάρκινσον αποκαλύπτει ότι η πάθηση φαίνεται να εξαπλώνεται από το έντερο προς τον εγκέφαλο με τη βοήθεια κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπευτική στρατηγική.

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η νόσος Πάρκινσον ενδέχεται να ξεκινά από το έντερο. Η θεωρία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι μία από τις πρώτες περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται είναι ο ραχιαίος πυρήνας του πνευμονογαστρικού νεύρου, το οποίο συνδέεται άμεσα με το πεπτικό σύστημα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός ο μηχανισμός μετάδοσης της πάθησης στον εγκέφαλο.

Η νέα μελέτη σε ποντίκια, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του UK Dementia Research Institute στο University College London, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των μακροφάγων του εντέρου – εξειδικευμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που λειτουργούν ως «πρώτη γραμμή άμυνας» – στη μεταφορά τοξικών πρωτεϊνών από το έντερο στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature και χρηματοδοτήθηκαν από την πρωτοβουλία Chan Zuckerberg Initiative, η μείωση του αριθμού των μακροφάγων του εντέρου περιόρισε σημαντικά την εξάπλωση της τοξικής πρωτεΐνης και βελτίωσε τα κινητικά συμπτώματα στα πειραματόζωα. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει μια νέα πιθανή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον, επιτρέποντας παρεμβάσεις πριν από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών κινητικών διαταραχών.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να μελετήσουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο και να διερευνήσουν κατά πόσο αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών στόχων. Παράλληλα, εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης δεικτών φλεγμονής στο αίμα ως εργαλείων για την πρώιμη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον.