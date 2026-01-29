Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όρισε τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζεται πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, ο βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Το προσυνέδριο στην Ηπειρο είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενη Σάββατο, ωστόσο οι δύο τραγωδίες – στα Τρίκαλα και στη Ρουμανία- δεν άφησαν περιθώριο για κομματικές «γιορτές».

Επρόκειτο για τη δεύτερη αναβολή στην έναρξη της προσυνεδριακής δραστηριότητας της ΝΔ, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να γινει η πρεμιέρα από τη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου. Μόνο που τότε ήταν σε εξέλιξη η κρίση κυβέρνησης και αγροτών, με κινητοποιήσεις και μπλόκα.

Τα μπλόκα που «έσπρωξαν» στον Φεβρουάριο τα προσυνέδρια της ΝΔ

Έκτακτους ανασχεδιασμούς και στην κομματική δραστηριότητα και δεύτερες σκέψεις εντός της ΝΔ είχαν προκαλέσει οι εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο. Το περιβάλλον ανοιχτής σύγκρουσης που διαμορφώθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών «έσπρωξε» παρακάτω χρονικά την προσυνεδριακή δραστηριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μετέβη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 7 Ιανουαρίου. Αν και δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από το κόμμα, υπήρχε πυρετώδης προετοιμασία για την πραγματοποίηση στο Βελλίδειο του πρώτου «γαλάζιου» προσυνεδρίου, ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.