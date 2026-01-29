Συνάντηση μιας ώρας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην ατζέντα βρέθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Συρία, το Παλαιστινιακό και η κατάσταση στη Λιβύη.

Ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συναντηθήκατε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις. Σε ποια θέματα εστιάσατε και αν ήταν το Κυπριακό στο επίκεντρο;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία μακρά συζήτηση τόσο κατ’ ιδίαν με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και σε διευρυμένη μορφή με τις αντιπροσωπείες και συζητήσαμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Πρώτο και κύριο βεβαίως είναι το Κυπριακό, το οποίο αποτελεί την εθνική προτεραιότητα της πολιτικής της κυβέρνησης και της ελληνικής Πολιτείας.

Είχα την ευκαιρία να θέσω τα ζητήματα στον Γενικό Γραμματέα. Όπως γνωρίζετε, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα βρίσκεται τις ημέρες αυτές στην Κύπρο, όπου είχε τόσο κατ’ ιδίαν συζητήσεις όσο και συζήτηση με τους δύο ηγέτες για το ζήτημα του Κυπριακού. Η προοπτική είναι ότι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα, τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή.

Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το θέμα του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια μείζονα εξέλιξη. Δεν είναι απλώς το εθνικό ζήτημα. Είναι και το γεγονός ότι σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων στο παγκόσμιο σκηνικό, είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα ζήτημα, το οποίο πληγώνει την διεθνή νομιμότητα, να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας.

Είχαμε την ευκαιρία, επίσης, να συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα πολλά άλλα θέματα, περιφερειακά και διεθνή. Συζητήσαμε για τη Λιβύη και τη Συρία, για την Υποσαχάρια Αφρική, για όλες τις εστίες έντασης παγκοσμίως. Έθεσα στον Γενικό Γραμματέα τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη Συρία, με την ανάγκη να υπάρξει μια συμπεριληπτική πολιτική, η οποία θα καταλαμβάνει όλες τις κοινότητες, θρησκευτικές και εθνικές. Να υπάρξει μία όσο το δυνατόν περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη στη Συρία, χωρίς εξωτερικές επιρροές και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Για τη Λιβύη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι σε διαρκή επαφή με τις δύο πλευρές της Λιβύης. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πολιτική λύση στη Λιβύη, η οποία είναι απολύτως ευπρόσδεκτη και θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έθεσα στον Γενικό Γραμματέα τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά και με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και ζητήματα, τα οποία μου έθεσαν οι Λίβυοι και τα οποία μετέφερα στον Γενικό Γραμματέα.

Διαπιστώσαμε από κοινού τις εστίες που υπάρχουν και αποτελούν μεγάλα προβλήματα για την παγκόσμια σταθερότητα, ιδίως στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην Υποσαχάρια Αφρική, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καθεστώς πολλαπλών ένοπλων συρράξεων.

Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις ένοπλες αυτές συγκρούσεις για να μην αποτελέσουν ένα ναρκοπέδιο για τη διεθνή ασφάλεια.

Τέλος, συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα και ζητήματα, τα οποία ανάγονται στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Επέμεινα στο γεγονός ότι η άποψη της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει οι διεθνείς οργανισμοί και ειδικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να παραμείνει στο προσκήνιο των προσπαθειών για τη δικαιοκρατία, για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή.

Ο δρόμος, τον οποίο έχουμε ακολουθήσει, ο δρόμος του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς πολυμέρειας θα πρέπει να παραμείνει ισχυρός. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διαχρονικά ήταν το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη και θα πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Είναι η ελπίδα για να έχουμε μία παγκόσμια βιώσιμη ειρήνη και ευημερία.