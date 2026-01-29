Την εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου εξετάζουν οι Αρχές ως την επικρατέστερη αιτία για τον θάνατο γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση αυτή κατηγορείται 52χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει και τον θάνατο μίας ακόμη γυναίκας, από κοινού με 50χρονο συνεργό του.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Θα απολογηθούν τα επόμενα 24ωρα, μετά την προθεσμία που έλαβαν σήμερα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορούνται για θανατηφόρο βιασμό κατά συναυτουργία, αδίκημα που σχετίζεται με τον θάνατο 46χρονης. Ο 52χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης, ενώ ενέπλεξε και τον 50χρονο συγκατηγορούμενό του, δηλώνοντας πως πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο 52χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σχετικά με τον θάνατο δεύτερης γυναίκας, 42 ετών, η οποία βρέθηκε προ ημερών στο δώμα της ίδιας πολυκατοικίας. Ο ίδιος αρνείται, προς το παρόν, κάθε εμπλοκή στο περιστατικό. Και οι δύο γυναίκες αγνοούνταν εδώ και μήνες και φαίνεται πως γνώριζαν τους κατηγορούμενους, καθώς έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο γυναίκες πιθανότατα δολοφονήθηκαν στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται αργότερα στο δώμα όπου εντοπίστηκε.

Η εξαφάνιση της 46χρονης δηλώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ενώ, σύμφωνα με την ομολογία του 52χρονου, ο θάνατός της σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024. Η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025, με την εξαφάνισή της να δηλώνεται λίγες ημέρες αργότερα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.