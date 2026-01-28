- Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας.
- Απομακρύνθηκαν συνολικά 270 άτομα, μετά την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικό κτίριο, ενώ οι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις, προκαλώντας την απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Σαβοΐας μέσω του επίσημου ιστοτόπου της. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.
Αρχικά απομακρύνθηκαν περίπου 100 άτομα, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε σε 270 όταν η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το προσωπικό και οι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.
«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», ανέφεραν οι τοπικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Σύμφωνα με τον Bruno Charlot, υπονομάρχη του Albertville, «η φωτιά εξαπλώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών». Συνέχισαν να δίνουν μάχη με τη φωτιά το πρωί της Τετάρτης για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε άλλα κτίρια του θερέτρου. «Αντιμετώπισαν πολλά τεχνικά προβλήματα. Οι φλόγες τρέχουν κάτω από την οροφή».
Συνολικά 115 πυροσβέστες βρίσκονται τώρα στο σημείο. Έχουν φτάσει ενισχύσεις από την Haute-Savoie και την Isère. Είναι μια πολύ περίπλοκη πυρκαγιά. Ξεκίνησε από την οροφή αυτού του γνωστού 5 αστέρων ξενοδοχείου στο θέρετρο. Και είναι ακριβώς η δομή της οροφής που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.
Είναι κατασκευασμένη από σχιστόλιθο και, το πιο σημαντικό, υπάρχει ένα παχύ στρώμα χιονιού που καλύπτει την οροφή. Αυτό εμποδίζει τους πυροσβέστες να βρουν αεραγωγούς καπνού, είπε ο Αντισυνταγματάρχης Viaud το πρωί της Τετάρτης.