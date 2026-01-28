Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις, προκαλώντας την απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Σαβοΐας μέσω του επίσημου ιστοτόπου της. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Αρχικά απομακρύνθηκαν περίπου 100 άτομα, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε σε 270 όταν η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το προσωπικό και οι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», ανέφεραν οι τοπικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.