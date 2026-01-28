Ο Καμαρά έχει προηγούμενη θητεία σε Χάντερσφιλντ και Ουντινέζε, ενώ με τη Σαρλερουά δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο ταλαντούχος χαφ έχει καταγωγή από τη Γουινέα, ωστόσο έχει παίξει στο παρελθόν στην ομάδα Νέων της Γαλλίας και φέτος είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχής στη Σαρλερουά και μεταξύ των κορυφαίων παικτών του βελγικού πρωταθλήματος στο κομμάτι της αμυντικής συμμετοχής.
Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα Ευρώπης και λύγισε την Άλμπα με καθοριστικό Χαραλαμπόπουλο (88-80)
Η ΑΕΚ δήλωσε δυναμικά παρούσα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, με τεράστια ένταση στην άμυνα και καθοριστικά καλάθια στα τελευταία λεπτά, επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 στη Sunel Arena, διατηρώντας το απόλυτο στην έδρα της και ανεβαίνοντας μόνη πρώτη στον όμιλο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η εντυπωσιακή παρουσία περισσότερων από 5.000 φιλάθλων. Ο Φρανκ […]
Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα κόντρα στον Άγιαξ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Άμστερνταμ, σε έναν αγώνα κομβικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται στο μεγάλο αυτό παιχνίδι μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Με οκτώ […]
Μήνυμα αλληλεγγύης από τη Sunel Arena: Πανό των φίλων της ΑΕΚ για τις τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία
Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στη Sunel Arena, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση μνήμης, τιμώντας τα θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στον θάνατο φίλου του ΠΑΟΚ […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-85: «Πράσινο» το ντέρμπι στο μπάσκετ Γυναικών
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 88-85 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.
Σε απολογία από τη ΔΕΑΒ ο Ολυμπιακός και ο Βεζένκοβ μετά το περιστατικό στο Κολοσσός – Ολυμπιακός
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας προχώρησε σε κλήση για ακρόαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και του Σάσα Βεζένκοβ, με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Βούλγαρο φόργουορντ και τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Κολοσσός – Ολυμπιακός για τη Stoiximan GBL και κρίθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να κινητοποιήσει […]