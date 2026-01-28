Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην εκπομπή «Buongiorno» με μια συνταγή για κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες, ιδανική για καθημερινό και οικογενειακό τραπέζι.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno» και προτείνει μια συνταγή που συνδυάζει απλότητα, πλούσια γεύση και σπιτική θαλπωρή: Κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες. Ένα πιάτο ιδανικό τόσο για το καθημερινό τραπέζι όσο και για ένα πιο ιδιαίτερο οικογενειακό γεύμα.

Με τις πρακτικές του συμβουλές, ο γνωστός σεφ δείχνει βήμα βήμα πώς μπορούμε να πετύχουμε ζουμερό κοτόπουλο, τραγανή κρούστα παρμεζάνας και πατάτες καλοψημένες, γεμάτες άρωμα. Η συνταγή ξεχωρίζει για την ισορροπία της ανάμεσα στη νοστιμιά και την ευκολία, χωρίς περιττές δυσκολίες, αλλά με αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μοιράζεται μικρά μυστικά που απογειώνουν το πιάτο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στη σωστή τεχνική. Το κοτόπουλο παρμεζάνας με πατάτες γίνεται έτσι μια πρόταση που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στα γούστα κάθε οικογένειας και να αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, δοκιμάστε τη συνταγή στην κουζίνα σας και απολαύστε ένα φαγητό που συνδυάζει γεύση, απλότητα και τη χαρά του σπιτικού μαγειρέματος. Καλή σας απόλαυση!