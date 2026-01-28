Λιγότερο από 2 εβδομάδες μακριά από την Eurovision week, η πρόβες έχουν ξεκινήσει, τα νέα τρέχουν, τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά και μαζί και οι guests που κλειδώνουν σιγά-σιγά με την ΕΡΤ και την εταιρία παραγωγής για να τραγουδήσουν live.

Το eurovisionfun.com αποκάλυψε πως η Τάμτα θα είναι μια από τις καλλιτέχνιδες που θα δούμε live. Και το επιβεβαιώνουμε, θα βρίσκεται σε έναν από τους 2 ημιτελικούς, σε όχι ένα από τα act που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά.. με συμφωνική ορχήστρα.

Και το νέο που κανείς δεν περίμενε και αδίκως θα πω εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας, όπως αποκάλυψα στην Κοινωνία Ώρα Mega, είναι ένα βήμα πριν κλειδώσει για να εμφανιστεί στον Εθνικό Τελικό. Μπορεί για μερικούς να φαίνεται άτοπη επιλογή αλλά δεν είναι καθόλου. Ο ίδιος είναι ένας καλλιτέχνης μεγάλου βεληνεκούς, με πολύ καλή σχέση με την εταιρία παραγωγής και μάλιστα έχει υπάρξει υποψήφιος σε Εθνικό Τελικό.

Έτσι κάνανε το debuto τους οι Μέλισσες, διεκδικώντας θέση για την Eurovision με το τραγούδι “Κινέζος” πριν από πολλά χρόνια.

Να πω επίσης πως οι πρόβες έχουν ξεκινήσει με τους χορευτές του κάθε ερμηνευτεί και τον Φωκά Ευαγγελινό.