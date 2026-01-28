Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με πληροφορίες, εντάσσεται στην καμπάνια προώθησης της νέας της σειράς εσωρούχων.

Το υλικό, που ήρθε στο φως μέσω του TMZ, καταγράφει τη γνωστή ηθοποιό να σκαρφαλώνει σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, υπό την επίβλεψη και τη συνοδεία επαγγελματικού συνεργείου. Μόλις έφτασαν στο σημείο, τοποθέτησαν μια πρόχειρη κατασκευή, από την οποία κρέμονταν σουτιέν, με τη Σουίνι να παρακολουθεί εμφανώς ευδιάθετη το αποτέλεσμα του γυρίσματος. Όπως αναφέρεται, το βίντεο προοριζόταν για διαφημιστική χρήση, στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικής της κίνησης στον χώρο της μόδας.

🚨 Sydney Sweeney wraps Hollywood sign in her bras #tmz pic.twitter.com/LBKAD6xqrp — protecting sydney (@sweeneyupdate) January 26, 2026

Η συγκεκριμένη σειρά εσωρούχων φέρεται να έχει ήδη προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ακόμη και από τον Τζεφ Μπέζος, γεγονός που έχει ενισχύσει τη δημοσιότητα γύρω από το εγχείρημα και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στους κύκλους του Χόλιγουντ

Παρά τη λάμψη του εγχειρήματος, το γύρισμα συνοδεύτηκε από ερωτήματα σχετικά με τις απαιτούμενες άδειες. Αν και η παραγωγή είχε εξασφαλίσει άδεια από το FilmLA για κινηματογράφηση στην περιοχή, αυτή -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- δεν περιλάμβανε ανάβαση ή φυσική επαφή με την πινακίδα. Παράλληλα, το Hollywood Chamber of Commerce, που είναι αρμόδιο για τη διαχείρισή της, φέρεται να είχε επισημάνει ότι απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για οποιαδήποτε χρήση ή παρέμβαση.