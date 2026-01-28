Ο Μανώλης Μητσιάς ανακοίνωσε στην εκπομπή Στούντιο 4 την επικείμενη αποχώρησή του από το τραγούδι, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να τραγουδήσει άλλο.

Δήλωσε ότι θα κάνει περιστασιακές εμφανίσεις μόνο για διασκέδαση, χωρίς να έχει να πει πλέον «τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε».

Τόνισε πως ο καλλιτέχνης πρέπει να αποσύρεται όταν το επιθυμεί και εφόσον δεν έχει πια τις ικανότητες, επισημαίνοντας ότι η φωνή είναι κρίσιμο κριτήριο για την παρουσία του.

Ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία του, τις συνεργασίες του και την απόφασή του να αποσυρθεί σύντομα από το τραγούδι.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής αποκάλυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει τις τακτικές εμφανίσεις του, εξηγώντας πως αισθάνεται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στη μουσική. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα αποσυρθώ σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού, έτσι για να ξεδίνω. Τίποτα άλλο.»

Ο ίδιος τόνισε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να γνωρίζει πότε είναι η στιγμή να αποσυρθεί, δείχνοντας σεβασμό προς το κοινό του. «Ο καλλιτέχνης πρέπει από μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμα τις ικανότητες να τραγουδάει, θα πρέπει να είναι μπροστά. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο. Το να λες ένα τραγούδι και να επιμένεις και να σε λυπούνται από κάτω…»

Συμπλήρωσε ότι αντιλαμβάνεται ο ίδιος πότε δεν είναι στην καλύτερη φωνητική του κατάσταση. «Το καταλαβαίνω όταν δεν είμαι καλός. Πρέπει να σέβεσαι τον κόσμο. Και εξαρτάται τι τραγούδια καλείσαι να πεις.»

Αναφερόμενος σε μεγάλους δημιουργούς, ο Μανώλης Μητσιάς σημείωσε: «Δεν γίνεται να πεις Χατζηδάκι αν δεν είσαι καλά. Γιατί η Αλεξίου είπε σταματάω; Δεν είναι εύκολο να πεις το “φτάνει”. Αφήνει πίσω την αγάπη του κόσμου. Το να σε βρουν στον δρόμο, να σου πουν μία καλημέρα, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν.»

Όπως πρόσθεσε, αυτό το συναίσθημα είναι ανεκτίμητο για κάθε καλλιτέχνη. «Αυτό είναι σημαντικό πράγμα για έναν καλλιτέχνη. Γιατί αν αυτό λείψει, νιώθεις ότι είσαι στην άκρη πια.»

Η συμβουλή του Μάνου Χατζηδάκι

Σε μια συγκινητική αναδρομή, ο τραγουδιστής θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον Μάνο Χατζηδάκι και αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να κόψει το κάπνισμα. «Εκείνος κάπνιζε οχτώ πακέτα την ημέρα, γι’ αυτό μου το ‘κοψε. Γιατί είχα πιάσει δουλειά, θυμάμαι δούλευα με την Άννα Βίσση. Λοιπόν και η Βίσση τηλεφώνησε στη γυναίκα μου νύχτα και της λέει “Ο Μανώλης βήχει πάρα πολύ από το τσιγάρο”.»

Ο Μητσιάς αφηγήθηκε ότι την επόμενη μέρα επισκέφθηκε τον Χατζηδάκι στο γνωστό του στέκι, στου Φλόκα, ζητώντας του συμβουλή. «Λέω “θέλω να κόψω το τσιγάρο, πώς μπορώ να το κόψω;”. Μου λέει ο Χατζηδάκις “Σαχλαμάρες. Θα πάρεις ένα κομπολόι στο χέρι και θα πεις το κόβω. Αλλά θα το πιστέψεις”. Κι αυτή ήταν η αιτία.»

Με αυτή την προσωπική ιστορία, ο Μανώλης Μητσιάς απέδειξε για ακόμη μία φορά τη βαθιά του σχέση με τους μεγάλους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής και την ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει τη ζωή και την τέχνη του.