H Αθηνά Ωνάση έκανε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής και το σόου του γνωστού σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.

Η 40χρονη κληρονόμος, που διατηρεί σταθερά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, παρευρέθηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στην επίδειξη του Γάλλου δημιουργού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione, συγκεντρώνοντας πλήθος καλεσμένων από τον χώρο της μόδας.

Η Αθηνά Ωνάση εντυπωσίασε με την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, επιλέγοντας για την περίσταση ένα total black σύνολο. Φόρεσε μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στην ίδια απόχρωση, δημιουργώντας μια κομψή και διαχρονική εικόνα.

Το χτένισμά της είχε έντονο όγκο στο πάνω μέρος, πλαισιώνοντας αρμονικά το πρόσωπό της και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της, σε μια εμφάνιση που σχολιάστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους.