Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή Κανάρια στη Βάρκιζα, μετά από κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Βάρης -Βούλας – Βουλιαγμένης, τοποθετώντας περίφραξη και κλείνοντας τον χώρο για την προστασία των πολιτών.

Στο σημείο βρέθηκαν μηχανικοί του δήμου, οι οποίοι εξετάζουν την έκταση της ζημιάς και αξιολογούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση και την ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή. Η κατολίσθηση εντοπίστηκε σε παραθαλάσσιο τμήμα, με μεγάλες ποσότητες χώματος και βράχων να έχουν υποχωρήσει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το έδαφος παραμένει ασταθές λόγω του μεγάλου όγκου νερού από τις βροχοπτώσεις και της διάβρωσης από τη θάλασσα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, ενδέχεται να απαιτηθούν εκτεταμένα έργα για την ασφαλή θωράκιση της περιοχής.