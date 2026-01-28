Με μεγάλη επιτυχία και έντονη κοινωνική απήχηση πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για την Παιδική Αθωότητα με τίτλο «Όταν οι Παιδικές Κραυγές Πνίγονται… Εμείς Δεν Σιωπούμε», που διοργάνωσε η SK CONGRESS, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της προστασίας των παιδιών και ενάντια στη σιωπή.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπια, στην αίθουσα Μαρία Κάλλας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και τη δυναμική του θέματος.

Η έναρξη ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με καλλιτεχνικό βίντεο υπό τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, θεατρικά δρώμενα και συμμετοχή πολυμελούς χορωδίας, δημιουργώντας έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα στο κοινό. Την παρουσίαση ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Κοτταρίδης και Νίνα Κασιμάτη.

Οι ομιλητές και τα μηνύματα του συνεδρίου

Στα πάνελ συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές που προσέγγισαν το ζήτημα της παιδικής αθωότητας με γνώση, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης. Μεταξύ αυτών, η Έλενα Ράπτη, Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, επικεφαλής της Ευρωομάδας ΝΔ και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης η βουλευτής και δημοσιογράφος Σοφία Βούλτεψη, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο δημοσιογράφος αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, ο επίτιμος υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Ραχωβίτσας και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός.

Ανάμεσα στους ομιλητές βρέθηκαν ακόμη ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Δ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, ο ιατροδικαστής και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων, ο ταξίαρχος και διευθυντής της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βασίλειος Μπερτάνος, ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και ο γυναικολόγος Αλέξανδρος Τζεφεράκος.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της καθηγήτριας Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ Αλεξάνδρας Σολδάτου, της συμβούλου εκπαίδευσης Ντόρας Λεονταρίδου, της δικαστηριακής ψυχολόγου και καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστίνας Αντωνοπούλου, της ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Κάρμεν Ρουγγέρη, του πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή Δημήτρη Μαυροειδή και του τραγουδιστή και συνθέτη Γιάννη Σαββιδάκη.

Η συμμετοχή φορέων και το συγκινητικό φινάλε

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, όπως η περιφερειακή σύμβουλος Παιδείας Έρικα Πρεζεράκου, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη και η αντιπεριφερειάρχης Πάρκων Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη – Πικρού.

Παρευρέθηκαν επίσης επιχειρηματίες, επιστήμονες, εφοπλιστές, γιατροί, αθλητές και Ολυμπιονίκες, καθώς και οι χορηγοί και υποστηρικτές της διοργάνωσης, ενισχύοντας το μήνυμα ενότητας απέναντι στην κακοποίηση των παιδιών.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η προβολή βίντεο όπου καταξιωμένοι ηθοποιοί απηύθυναν προσωπικά μηνύματα υπέρ της προστασίας της παιδικής αθωότητας, συγκινώντας το κοινό. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία του Γιάννη Σαββιδάκη στο τραγούδι «Το κορίτσι μου κοιμάται», προσφέροντας ένα ανθρώπινο και συμβολικό κλείσιμο στη διοργάνωση.

Η SK CONGRESS, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως φορέας που μετατρέπει την ευαισθησία σε πράξη και τον προβληματισμό σε ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για την προστασία των παιδιών.