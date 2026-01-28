Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανήλικου παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της περιοχής. Το περιστατικό συνέβη έξω από το σχολείο «Τάλως», την ώρα που μαθητές προσέρχονταν για την έναρξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή παρέσυρε ένα 7χρονο αγόρι, το οποίο κατευθυνόταν προς το σχολείο του συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, το όχημα χτύπησε το παιδί, με αποτέλεσμα εκείνο να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας Ηρακλείου. Το παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο αλλά σε επικοινωνία με το περιβάλλον, μεταφέρθηκε αρχικά σε κοντινή Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ), όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω του τραυματισμού στο κεφάλι, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για πιο εξειδικευμένο έλεγχο και απεικονιστικές εξετάσεις. Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σοβαρότερου τραυματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς τα τραύματα του 7χρονου χαρακτηρίζονται ελαφρά και δεν εμπνέουν ανησυχία για την υγεία του. Το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ για ακόμη μία φορά τίθεται το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από σχολικές μονάδες, ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν η κίνηση οχημάτων και πεζών είναι αυξημένη.