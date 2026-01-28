Τα παγωμένα τοπία της Σουηδίας προσφέρουν το τέλειο σκηνικό για τις απαιτητικές δοκιμές σε κρύο καιρό. Εδώ το όχημα δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες. Αυτή η φάση είναι ζωτικής σημασίας για την επικύρωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας όλων των εξαρτημάτων, ακόμη και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ενώ έχει σαφή ομοιότητα με το δημοφιλές CLE, το νέο μοντέλο θα είναι το δεύτερο μοντέλο της εξαιρετικά αποκλειστικής σειράς Mercedes‑Benz Mythos, η οποία αντιπροσωπεύει μια σειρά αποκλειστικών, συλλεκτικών οχημάτων περιορισμένης έκδοσης.

Μετά το Mercedes‑AMG PureSpeed ​​– ένα ριζοσπαστικό, ανοιχτό διθέσιο χωρίς οροφή ή παρμπρίζ – που ενθουσίασε όπως το πρώτο μοντέλο, το πολυαναμενόμενο δεύτερο μοντέλο εμφανίζεται τώρα στον ορίζοντα.

Στη θέση της διακριτικής πίσω αεροτομής στο πίσω άκρο του πορτ-μπαγκάζ, βρίσκεται μια τεράστια πίσω αεροτομή. Μέσα από το πίσω παράθυρο είναι ορατό στο εσωτερικό ένα roll-cage εκεί που κανονικά βρίσκονται τα πίσω καθίσματα.

Ο νέος 4λιτρος V8 θα κάνει το ντεμπούτο στη θηριώδη Mercedes-AMG CLE που θα ξεπεράσει τα 650 άλογα και τα 800 Nm.