Το μερίδιο αγοράς του BMW Group στην πολυτελή κατηγορία εκτοξεύτηκε στο 46,7%, ενώ στη συνολική αγορά αυτοκινήτου έφτασε το 6,7%.

Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις BMW / BMW i ανήλθαν σε 7.436 μονάδες (+10,1%, συγκριτικά με το 2024) σημειώνοντας το καλύτερο ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων 16 ετών, ενώ αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις της MINI παρουσίασαν νέο ιστορικό υψηλό με 2.351 μονάδες (+15,2%, συγκριτικά με το 2024).

Το μερίδιο αγοράς που κατέγραψε η BMW στην πολυτελή κατηγορία ήταν 35,5% ενώ επί της συνολικής αγοράς το μερίδιο της μάρκας διαμορφώθηκε στο 5,1%. Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και συνέβαλαν στην ανοδική πορεία πωλήσεων ήταν η BMW X1, η BMW X2 και η Σειρά 1.

«Η εξαιρετική πορεία του BMW Group Hellas βασίζεται σε ένα εμπλουτισμένο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην τεχνολογική ουδετερότητα, την καινοτομία και την παροχή premium υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην πολυτελή κατηγορία προσφέροντας πάντα μοναδικές εμπειρίες και άριστη εξυπηρέτηση. Το 2026 αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστικό, με την εισαγωγή της νέας εποχής της BMW, της σειράς Neue Klasse, που θα φέρει καινοτόμες τεχνολογίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική μας ανάπτυξη», δήλωσε ο Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas.