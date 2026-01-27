Η αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εν μέσω εντάσεων.

Στη Μέση Ανατολή κατέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» με την αρμάδα του, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει κορυφωθεί λόγω της αιματηρής καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πλήγματα στο Ιράν, αλλά αποσύρθηκε μετά τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πολυήμερης αεροπορικής άσκησης στην περιοχή, σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Η εξέλιξη έρχεται μετά την άφιξη του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» και της συνοδευτικής αρμάδας του στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω των εκτελέσεων διαδηλωτών. Ωστόσο, φαίνεται πως απέσυρε προσωρινά την απειλή, μετά από διαβεβαιώσεις ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η άσκηση «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή. Η CENTCOM υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη δέσμευση των ΗΠΑ για περιφερειακή άμυνα και ασφάλεια, σε συνεργασία με τα έθνη-εταίρους.

Όπως αναφέρεται, η άσκηση «ενισχύει την ειρήνη μέσω της ισχύος», προσφέροντας μια αξιόπιστη και υπεύθυνη στρατιωτική παρουσία που αποσκοπεί στην αποτροπή επιθετικών ενεργειών και στη διασφάλιση των συμμάχων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής.

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» διαθέτει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και περίπου 5.000 ναύτες, ενώ συνοδεύεται από αντιτορπιλικά με συστήματα αεράμυνας για την προστασία της ομάδας κρούσης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στην περιοχή μαχητικά F-15E Strike Eagle, από την ίδια μονάδα που είχε λάβει μέρος στις επιθέσεις στο Ιράν τον Απρίλιο του 2024. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει αεροσκάφη Typhoon για «αμυντικούς σκοπούς».

Η συγκέντρωση αυτών των στρατιωτικών δυνάμεων θυμίζει παλαιότερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, όπως εκείνη στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια της κρίσης με τον Νικολάς Μαδούρο.

Οι απειλές του Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια «μεγάλη αρμάδα δίπλα στο Ιράν, μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «θέλει να κάνει μια συμφωνία» και ότι έχουν υπάρξει επανειλημμένες επαφές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι θα επιτεθεί στο Ιράν εάν συνεχιστούν οι εκτελέσεις διαδηλωτών, αλλά στη συνέχεια φάνηκε να μετριάζει τη στάση του, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη ανακάλεσε την απόφαση για τον απαγχονισμό εκατοντάδων κρατουμένων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποστολή της ομάδας κρούσης του «Λίνκολν» στην περιοχή έγινε «για κάθε ενδεχόμενο».

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία και αντιδράσεις συμμάχων

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με κράτη της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σχεδιάζεται κοινή άσκηση με το Μπαχρέιν, που θα περιλαμβάνει προσομοίωση κατάρριψης drones, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής ετοιμότητας.

Ωστόσο, η αυξημένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους, του εναέριου χώρου ή των χωρικών του υδάτων για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τονίζοντας πως επιδιώκει να διατηρήσει ουδετερότητα και να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.