Αναστάτωση προκάλεσαν φήμες που κυκλοφόρησαν σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες ακούστηκαν ισχυροί κρότοι κοντά στην στρατιωτική περιοχή του Πάρτσιν, στα περίχωρα της Τεχεράνης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για έκρηξη ή επίθεση στην περιοχή.

Χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι οι ήχοι προήλθαν από τη διεύθυνση του στρατιωτικού συγκροτήματος, χωρίς όμως να είναι σαφές το τι ακριβώς συνέβη. Καμία κρατική ή διεθνής πηγή δεν έχει επαληθεύσει την ύπαρξη περιστατικού στο σημείο.

Σύμφωνα με μήνυμα στο Telegram, το οποίο φέρεται να προέρχεται από κανάλι συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή, οι κάτοικοι έχουν ακούσει ήχους εκρήξεων από την κατεύθυνση της περιοχής Πάρτσιν. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τη φύση ή την ακριβή τοποθεσία του ήχου.»

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως λίγο αργότερα ότι η έκρηξη οφειλόταν σε δοκιμές πυραύλων που διεξάγονται στην περιοχή από τους ίδιους.

Η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα θα θεωρηθεί πόλεμος πλήρους κλίμακας. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «παρακολουθούν το Ιράν» και είναι έτοιμες για ένα εύρος επιλογών, από συμβολικά πλήγματα μέχρι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ή σε στόχους του μηχανισμού ασφαλείας. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα αντιδράσει ένα καθεστώς που έχει ήδη επιδείξει πρωτοφανή αγριότητα και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια οικονομία σε κατάρρευση και μια κοινωνία σε εξέγερση. Ανησυχούν ωστόσο αν μια αμερικανική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει τη σφαγή ή κινδυνεύει να την πολλαπλασιάσει.

Οπως επισημαίνουν αναλυτές, η παρουσία του «USS Abraham Lincoln» στο θέατρο επιχειρήσεων εξυπηρετεί δύο λειτουργίες. Πρώτον, επιτρέπει στις ΗΠΑ να αμυνθούν ευκολότερα από οποιαδήποτε αντίποινα του Ιράν, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών για ένα πλήγμα. Παράλληλα παρέχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα. Το Ιράν γνωρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια αναλάβει ως απάντηση σε μια ενέργεια των ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπιστεί με περαιτέρω κλιμάκωση από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Για το κατά πόσο ένα πλήγμα των ΗΠΑ θα βοηθούσε τελικά τους ιρανούς διαδηλωτές, ο Νέιτ Σουάνσον επισημαίνει στο Atlantic Council ότι δεν μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει μια ασφαλή πρόβλεψη, επειδή η επιτυχία ενός πλήγματος θα μετρηθεί καλύτερα από τον αντίκτυπο που θα έχει στην ψυχολογία τόσο των διαδηλωτών όσο και του καθεστώτος. Αλλωστε εξίσου καθοριστική σε όλα τα σενάρια ενός πλήγματος είναι και η προοπτική για το τι θα ακολουθήσει.