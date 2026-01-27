Ολη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μία μαύρη μέρα για την Ελλάδα και το οπαδικά κινήματα, με τον Super 3 να εκφράζει τα συλλυπητήριά του.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Άρη.