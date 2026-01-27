Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ κόντρα στο μεγαθήριο της Μιλάνο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League.

Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ, ωστόσο η πανίσχυρη Μιλάνο αντέδρασε και έκαμψε την αντίσταση των παικτριών του Κοβάσεβιτς, οι οποίες πάλεψαν απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό ματς δεν αγωνίστηκε η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς, η οποία ταλαιπωρείται από ίωση. Επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού για τις Ερυθρόλευκες, η «μάχη» κόντρα στη Ζελέσνιτσαρ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τη νίκη, ώστε να έχει ελπίδες για την πρόκριση.

Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ με σπουδαία ανατροπή

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο σετ, καθώς προηγήθηκε με 5-3 χάρη σε δύο πολύ καλές διαδοχικές επιθέσεις της Καρκάσες. Οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν στη συνέχεια με +3 για το 6-3, ωστόσο, η Μιλάνο πάτησε γκάζι και ακολούθως οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ (13-13, 18-17).

Ο Ολυμπιακός και η Μιλάνο βρέθηκαν σε απόλυτη ισορροπία για το 22-22 και έπειτα η Μιλάνο πήρε το πρώτο σετ μπολ για το 24-22. Όμως, ακολούθησε η απόλυτη ανατροπή του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκες «έτρεξαν» ένα επιμέρους 3-0 και πέρασαν μπροστά με 25-24, μετά υπήρξε ακόμη μία ισοπαλία για το 25-25 και εν τέλει οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ με 27-25.

Η Μιλάνο ισοφάρισε και κατέκτησε το δεύτερο σετ (25-17)

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στην έναρξη του δεύτερου σετ, αφού ήταν μπροστά στο σκορ με 6-4. Ωστόσο, με κερδισμένο μπλοκ άουτ η Μιλάνο ισοφάρισε και στη συνέχεια, ξέφυγε στο προβάδισμα, αρχικά οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με +3 (12-9) και στη συνέχεια «έχτισαν» μαξιλαράκι ασφαλείας, με 18-13. Προς το τέλος του δεύτερου σετ, η Κούμπουρα μείωσε σε 23-17. Ωστόσο, η Μιλάνο κατέκτησε το δεύτερο σετ με 25-17.

Κυρίαρχη η Μιλάνο στο τρίτο και το τέταρτο σετ

Η Μιλάνο μπήκε με φόρα στο τρίτο σετ και «καθάρισε» από νωρίς. Οι φιλοξενούμενες φρόντισαν να χτίσουν προβάδισμα, ώστε να μην απειληθούν από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν σκληρά κόντρα στη Μιλάνο, όμως οι Ιταλίδες δεν πτοήθηκαν και κατέκτησαν το τρίτο σετ ξανά, με 25-17.

Φτάνοντας στο τέταρτο και τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός «κυνήγησε» τη Μιλάνο στο σκορ, (7-5). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενες φρόντισαν να κάμψουν την αντίσταση των Ερυθρόλευκων και κατέκτησαν το σετ με 25-14, νικώντας το παιχνίδι με 3-1 σετ συνολικά.

Τα σετ: 1-3 (27-25, 17-25, 17-25, 14-25)