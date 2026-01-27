Κυκλοφορεί θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι η βαρύτητα θα «σταματήσει» για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026, προκαλώντας καταστροφικές συνέπειες.

Η φήμη βασίζεται σε δήθεν διαρροή μυστικού εγγράφου της NASA με τίτλο Project Anchor, που προειδοποιεί για «βαρυτική ανωμαλία» και σοβαρές επιπτώσεις, όπως 40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις και οικονομική κατάρρευση.

Υποστηρίζεται ότι η NASA έχει προβλέψει κονδύλι 89 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φανταστικής αυτής «βαρυτικής ανωμαλίας».

Πολλά πράγματα στη ζωή τα θεωρούμε δεδομένα, ανάμεσά τους και τη βαρύτητα. Η αόρατη δύναμη που συγκρατεί τα πάντα στη Γη σπάνια απασχολεί τη σκέψη μας — μέχρι τη στιγμή που κάποιος ισχυριστεί ότι μπορεί να «εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με μια θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, η βαρύτητα υποτίθεται ότι θα «σταματήσει» για λίγα δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026. Η φήμη αυτή ξεκίνησε από δήθεν διαρροή ενός μυστικού εγγράφου της NASA με τίτλο Project Anchor, το οποίο υποτίθεται ότι προειδοποιεί για μια «βαρυτική ανωμαλία» που θα προκαλέσει χάος στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η επτά δευτερολέπτων απώλεια βαρύτητας θα οδηγούσε σε «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις», «καταστροφή υποδομών», «οικονομική κατάρρευση δεκαετίας» και «μαζικό πανικό». Οι αναρτήσεις ανέφεραν ακόμη ότι η NASA είχε προβλέψει κονδύλι 89 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στον ιστότοπο Snopes ότι οι φήμες είναι «απολύτως αβάσιμες», τονίζοντας πως «η Γη δεν πρόκειται να χάσει τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου 2026».

Όπως εξήγησε, η συνολική βαρυτική δύναμη της Γης καθορίζεται από τη μάζα της. «Ο μόνος τρόπος για να χαθεί η βαρύτητα θα ήταν να μειωθεί η μάζα του πλανήτη — κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλήθεια πίσω από την «ανωμαλία»

Την ίδια ημέρα, στις 12 Αυγούστου, αναμένεται να συμβεί μια ολική ηλιακή έκλειψη, γεγονός που φαίνεται πως τροφοδότησε τη σύγχυση. Η NASA διευκρίνισε ότι το φαινόμενο δεν έχει καμία επίδραση στη βαρύτητα, παρά μόνο στις παλίρροιες, οι οποίες είναι πλήρως προβλέψιμες.

Παρά τη διάψευση, το θέμα συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες παρακολουθούν βίντεο στο YouTube που αναπαριστούν υποθετικά τι θα συνέβαινε αν η Γη πράγματι έχανε τη βαρύτητά της για λίγα δευτερόλεπτα.

Το υποθετικό σενάριο

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, από το επιστημονικό κανάλι What If, υποστηρίζεται ότι όσοι βρίσκονται κοντά στον ισημερινό θα ένιωθαν εντονότερα τις επιπτώσεις, καθώς εκεί η Γη περιστρέφεται ταχύτερα. Το βίντεο περιγράφει σκηνές όπου «ό,τι δεν είναι σταθερά δεμένο στο έδαφος θα εκτοξευθεί στον αέρα» — από αυτοκίνητα και δέντρα έως ανθρώπους και ζώα.

Στο ίδιο σενάριο, τα νερά των ωκεανών και των ποταμών θα «αιωρούνταν», ενώ η ατμόσφαιρα θα διαλυόταν στο διάστημα, προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου και σοβαρά προβλήματα στην ακοή λόγω απότομης πτώσης της πίεσης. Επιπλέον, η απουσία βαρύτητας θα οδηγούσε σε διαστολή του εσωτερικού πυρήνα της Γης, προκαλώντας σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Όπως καταλήγει το βίντεο, ακόμη και αν η βαρύτητα εξαφανιζόταν μόνο για πέντε δευτερόλεπτα, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Όταν η βαρύτητα επανερχόταν, οι επιζώντες θα προσγειώνονταν βίαια, ενώ η επιφάνεια του πλανήτη θα είχε αλλάξει δραματικά.

Το υποθετικό αυτό σενάριο, αν και επιστημονικά αβάσιμο, υπενθυμίζει πόσο θεμελιώδη ρόλο παίζει η βαρύτητα στη διατήρηση της ζωής στη Γη — και πόσο εύκολα μια θεωρία συνωμοσίας μπορεί να αποκτήσει διαστάσεις στο διαδίκτυο.