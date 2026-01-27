Ο Σλάι Ντάνμπαρ, ο θρυλικός τζαμαϊκανός ντράμερ που μαζί με τον μπασίστα Ρόμπι Σέξπιρ διαμόρφωσε τον ήχο της ρέγκε, πέθανε τη Δευτέρα στην Τζαμάικα σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

«Αντίο, Σλάι Ντάνμπαρ! Αναπαύσου εν ειρήνη!», έγραψε στο Instagram ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας των Rolling Stones, δημοσιεύοντας φωτογραφία του 1979 όπου ποζάρει δίπλα στον μουσικό.

Το ντουέτο «Sly and Robbie», που δημιούργησε με τον Ρόμπι Σέξπιρ —ο οποίος απεβίωσε το 2021—, συνόδευσε κορυφαία ονόματα της ρέγκε, όπως οι Μπλακ Ουχούρου, ο Πίτερ Τος των Wailers, ο Γκρέγκορι Άιζακς και ο Λι «Σκρατς» Πέρι.

«Ο Σλάι ήταν ένας αρχιτέκτονας του ήχου. Δίπλα στον Ρόμπι Σέξπιρ, έθεσε τα θεμέλια της εποχής της ρέγκε και του dancehall», ανέφερε στο Instagram ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Άντριου Χόλνες.

Η διεθνής αναγνώριση

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το δίδυμο ξεπέρασε τα σύνορα της Καραϊβικής, συνεργαζόμενο με καλλιτέχνες όπως η Γκρέις Τζόουνς, η Μαντόνα και ο Μπομπ Ντύλαν. Ο Σερζ Γκενσμπούρ είχε επίσης καλέσει τους Sly and Robbie να συμμετάσχουν στα άλμπουμ του «Aux armes et caetera» και «Bad News From the Stars», που ηχογράφησε στην Τζαμάικα.

Το 2005, το θρυλικό δίδυμο συνεργάστηκε με τη Σινέντ Ο’Κόνορ στο άλμπουμ «Throw Down Your Arms». Ως παραγωγοί, ο Ντάνμπαρ και ο Σέξπιρ υπέγραψαν μερικούς από τους πιο γνωστούς ύμνους του dancehall της δεκαετίας του 1990, όπως το «Murder She Wrote» των Chaka Demus and Pliers.

Το 1998, οι Sly and Robbie τιμήθηκαν με βραβείο Grammy για το άλμπουμ τους «Friends», επισφραγίζοντας μια καριέρα που καθόρισε την παγκόσμια μουσική σκηνή της ρέγκε.