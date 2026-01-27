Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία εγκληματική ομάδα που κλωνοποιούσε και πωλούσε κλεμμένα οχήματα στην Αττική.

Συνελήφθησαν τρία μέλη της ομάδας.

Κατασχέθηκαν τέσσερα κλεμμένα οχήματα, πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πινακίδων κυκλοφορίας σε αυτοσχέδιο συνεργείο.

Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων στην Αττική εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ. Η οργάνωση παραποιούσε τα κλεμμένα οχήματα και τα μεταπωλούσε σε ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Ιανουαρίου 2026 στο Κορωπί, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ο τρόπος δράσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας αφαιρούσαν οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μετέφεραν σε «αυτοσχέδιο συνεργείο» που λειτουργούσε ως φανοποιείο. Εκεί αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα με τον αριθμό πλαισίου και τα αντικαθιστούσαν με παραποιημένα, ώστε να μπορούν να τα διαθέσουν προς πώληση.

Με τη μέθοδο αυτή τα οχήματα «νομιμοποιούνταν» και ήταν έτοιμα να διατεθούν σε ανυποψίαστους αγοραστές, οι οποίοι αγόραζαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα θεωρώντας τα νόμιμα.

Ευρήματα και κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε το συνεργείο της οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα – τρία αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα – εκ των οποίων τα δύο είχαν ήδη παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταποίηση των κλεμμένων οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης της εγκληματικής ομάδας και την ταυτοποίηση τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.