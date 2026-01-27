Σχηματίστηκε νέα δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία στη Ρόδο έπειτα από κατάθεση 41χρονης αλβανικής καταγωγής που κατήγγειλε κακοποίηση 53χρονης γυναίκας, επίσης αλβανικής καταγωγής, από 55χρονο σύντροφό της.

Μια νέα δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στη Ρόδο, έπειτα από κατάθεση 41χρονης γυναίκας αλβανικής καταγωγής στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Η γυναίκα κατέθεσε ενόρκως για περιστατικά που αφορούν 53χρονη ομοεθνή της, με φερόμενο δράστη τον 55χρονο σύντροφο της τελευταίας.

Οι περιγραφές της καταγγελίας αποτυπώνουν ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων απειλών, φόβου και σωματικής βίας, τόσο στη Ρόδο όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού στα Χανιά, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 41χρονη, κάτοικος Ιαλυσού, ανέφερε ότι η 53χρονη γυναίκα ήταν επί σειρά ετών θύμα συστηματικής κακοποίησης. Η απειλή και ο φόβος, όπως περιγράφεται, δεν ήταν στιγμιαία ξεσπάσματα, αλλά μια καθημερινότητα ψυχολογικής και σωματικής πίεσης.

Η 53χρονη προσήλθε στην αστυνομία στις 24 Ιανουαρίου 2026, αναφέροντας ότι από το 2021 έως τον Αύγουστο του 2025 ο 55χρονος την απειλούσε επανειλημμένα μέσα στο σπίτι τους στην Ιαλυσό. Όπως κατέθεσε, οι απειλές προκαλούσαν τρόμο και ανησυχία, ενώ υπήρξαν και περιστατικά σωματικής κακοποίησης με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η καταγγελία αναδεικνύει, πως οι πράξεις αυτές δεν περιορίστηκαν στη Ρόδο. Από τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2025 το ζευγάρι μαζί με τη 41χρονη μετακινήθηκε στα Χανιά, όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις, η βίαιη συμπεριφορά συνεχίστηκε. Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η 27η Νοεμβρίου 2025, όταν η 53χρονη προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην αστυνομία των Χανίων.

Ο 55χρονος συνελήφθη τότε και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, στο πλαίσιο της ήδη σχηματισμένης δικογραφίας.