Επιθέσεις με drones από ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ προκάλεσαν έναν νεκρό, έναν τραυματία και ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε αυτοκίνητο κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα πριν φθάσει το ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα αργότερα, σε νέα επίθεση με drone στην ίδια περιοχή, ένας άνδρας τραυματίστηκε και καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια.

Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και σημαντικές ζημιές σε κτίρια είναι ο απολογισμός των σημερινών επιθέσεων με drones που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Από την επίθεση, ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε προτού φτάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Λίγο αργότερα, δεύτερη επίθεση με drone προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ακόμη άνδρα και υλικές ζημιές σε κτίρια της ίδιας περιοχής, όπως ενημέρωσε ο Γκλαντκόφ σε νεότερη ανάρτησή του.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν συχνά επιθέσεις στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.