Λίγες ώρες απομένουν για να μάθουμε αν όλα όσα συνέβησαν τη χρονιά που έφυγε, μας έφεραν πιο κοντά στην καταστροφή.

Την Τρίτη, οι επιστήμονες του Bulletin of the Atomic Scientists θα ανακοινώσουν αν θα μετακινήσουν τους δείκτες του συμβολικού ρολογιού για το 2026.

Το ρολόι, που σήμερα δείχνει 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, δημιουργήθηκε το 1947 και από τότε έχει επαναρυθμιστεί 26 φορές. Η ευθύνη της ρύθμισης ανήκει στο Bulletin of the Atomic Scientists, τον οργανισμό που το διαχειρίζεται από την ίδρυσή του.

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Bulletin, το ρολόι αποτελεί «ένα σχέδιο που προειδοποιεί τον κόσμο για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην αυτοκαταστροφή μέσω επικίνδυνων τεχνολογιών δικής μας δημιουργίας».

Όπως αναφέρεται, «είναι μια μεταφορά, μια υπενθύμιση των κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη». Όταν δημιουργήθηκε, η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα ήταν τα πυρηνικά όπλα και ο κίνδυνος ενός ψυχρού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν προστεθεί νέοι παράγοντες κινδύνου, όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία και η βιοασφάλεια.

Η διαδικασία και οι επιστήμονες πίσω από το ρολόι

Στις 27 Ιανουαρίου, το Science and Security Board του Bulletin θα αποκαλύψει τη νέα ρύθμιση του Ρολογιού της Αποκάλυψης για το 2026, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. ώρα ΗΠΑ.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από επιστήμονες και ειδικούς με «βαθιά γνώση» στους τομείς της πυρηνικής τεχνολογίας και της κλιματικής επιστήμης. Από το 2008, λειτουργεί ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του Bulletin και συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο για να εξετάσει τις διεθνείς εξελίξεις και να αποφασίσει αν θα αλλάξει την ένδειξη του ρολογιού.

Κατά τη λήψη αποφάσεων, τα μέλη της επιτροπής συμβουλεύονται συναδέλφους τους, καθώς και το Board of Sponsors του οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ Νομπελίστες.

Η τρέχουσα ώρα του Ρολογιού της Αποκάλυψης

Τον Ιανουάριο του 2025, το Science and Security Board μετέφερε τους δείκτες του ρολογιού στις 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, την πιο κοντινή ένδειξη στην καταστροφή από ποτέ.

Στην ανακοίνωσή του, το Bulletin ανέφερε: «Το 2024, η ανθρωπότητα πλησίασε ακόμη περισσότερο στην καταστροφή. Παρά τα ξεκάθαρα σημάδια κινδύνου, οι ηγέτες των εθνών απέτυχαν να αλλάξουν πορεία».

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε σειρά παραγόντων, όπως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις –με κυριότερη τον πόλεμο στην Ουκρανία–, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και η εμφάνιση νέων ή επανεμφανιζόμενων ασθενειών.

Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι οι παραπάνω απειλές εντείνονται από τη διάδοση παραπληροφόρησης και θεωριών συνωμοσίας, που «διαβρώνουν το οικοσύστημα της επικοινωνίας και θολώνουν τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους».

Η επιτροπή απέδωσε την κύρια ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι τρεις χώρες διαθέτουν τη συλλογική δύναμη να καταστρέψουν τον πολιτισμό και ταυτόχρονα να τον απομακρύνουν «από το χείλος του γκρεμού».