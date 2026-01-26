Το νέο τηλεοπτικό σποτ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον ρόλο του Τράβις Σκοτ, ενισχύοντας τον μύθο γύρω από το επικό εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν και ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες πριν την κινηματογραφική πρεμιέρα.

Το πρώτο βλέμμα στον χαρακτήρα που υποδύεται ο πολυβραβευμένος ράπερ είναι πλέον γεγονός. Το νέο τηλεοπτικό σποτ, διάρκειας ενός λεπτού, προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού της AFC στο αμερικανικό δίκτυο Fox και προσφέρει μια σύντομη αλλά δυνατή εισαγωγή στον ρόλο του Σκοτ. Στο teaser, μια γνώριμη σκηνή με τον Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαο και τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο διακόπτεται από την αιφνίδια εμφάνιση του Σκοτ. Ο χαρακτήρας του, με τον ήχο ενός ραβδιού να αντηχεί στην αίθουσα, προαναγγέλλει τον πόλεμο και υπαινίσσεται το τέχνασμα που θα οδηγήσει στην πτώση της Τροίας, προσδίδοντας έναν σχεδόν τελετουργικό τόνο στην επική σύγκρουση.

Η ταινία αποτελεί μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της καριέρας του Νόλαν. Στον ρόλο του Οδυσσέα συναντάμε τον Ματ Ντέιμον, ενώ το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Μπένι Σάφντι, Σαρλίζ Θερόν, Χίμες Πατέλ, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν και Σαμάνθα Μόρτον.

Η συνεργασία του Νόλαν με τον Τράβις Σκοτ δεν είναι άγνωστη: ο μουσικός είχε υπογράψει το τραγούδι «THE PLAN» για το Tenet το 2020, με τον σκηνοθέτη να έχει μιλήσει δημόσια για την αφηγηματική και μουσική του αντίληψη. Οι δύο τους μοιράζονται, επίσης, μια κοινή αγωνία για το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας, υπερασπιζόμενοι τη συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης απέναντι στο streaming.

Παρά το γεγονός ότι πολλές λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, τα πρώτα αποσπάσματα δείχνουν ότι η «Οδύσσεια» θα επικεντρωθεί στο επικίνδυνο ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με συναντήσεις με μυθικά πλάσματα όπως ο Πολύφημος, οι Σειρήνες, η Καλυψώ και η Κίρκη.

Η Universal Pictures έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες και σε IMAX προβολές στις 17 Ιουλίου, με την «Οδύσσεια» να προδιαγράφεται ήδη ως ένα από τα μεγάλα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.