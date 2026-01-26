Η σχεδιάστρια Denise Eleftheriou, εξερευνώντας τον κόσμο της Νηματουργίας Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.), επιδίωξε να αναδείξει τα προϊόντα του και διοργανώνει την έκθεση Νημάτων Ένδημα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 26/2 στις 19:ο0 στη Νηματουργία Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.) και θα διαρκέσει μέχρι τις 27/1.

Αν και παραδοσιακά χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά στοιχεία ενός ενδύματος, από την ελληνική παράδοση έως και τη σύγχρονη μόδα, η σχεδιάστρια αξιοποιεί τα υλικά του Νήματος ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία επιφανειών και όγκων που συνθέτουν σύγχρονα ενδύματα. Οι δυνατότητες του Νήματος είναι ανεξάντλητες: από τη σύνθεση εξαιρετικών κορδονιών και την ύφανση τρεσών, έως τις μοναδικές βαφές που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Με αυτά τα εφόδια ως πρώτη ύλη, η Denise Eleftheriou επιδιώκει να υπερβεί τη στερεοτυπική προσέγγιση της παράδοσης και να προσφέρει μια νέα, σύγχρονη και ταυτόχρονα πρωτοποριακή ματιά στα υλικά του Νήματος.

Η ΝΗ.Μ.Α., με τη μακραίωνη ιστορία της στην ελληνική μόδα, την υψηλή ραπτική, τις παραδοσιακές φορεσιές και τα ιερατικά άμφια, αποτελεί τον δημιουργικό πυρήνα της έκθεσης. Ειναι η μοναδική σε λειτουργία βιοτεχνία στην Ελλάδα που έως σήμερα συνεχίζει να παράγει κορδέλες, πλεξούδες, φούντες, φράντζες και άλλα προϊόντα μεταξουργίας (passementerie), χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ζωντανός φορέας άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δυνατότητες του ΝΗΜΑΤΟΣ είναι ανεξάντλητες: από τη σύνθεση εξαιρετικών κορδονιών και την ύφανση τρεσών, έως τις μοναδικές βαφές που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Ντενίζ Ελευθερίου: Η καλλιτέχνης που δίνει μορφή στο όνειρο κάθε γυναίκας

Η «Νημάτων Ένδυμα» εντάσσεται άλλωστε στη συνολική φιλοσοφία της σχεδιάστριας, η οποία τα τελευταία χρόνια δημιουργεί κάθε χρόνο μια capsule collection με συγκεκριμένη θεματική. «Μου αρέσει κάθε συλλογή να έχει έναν λόγο ύπαρξης», σημειώνει.

Από τη συλλογή του 2021, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, έως τη συλλογή του 2024 με επίκεντρο τη βιώσιμη μόδα και τη χρήση ανακυκλωμένων αλιευτικών διχτυών και ναυτιλιακών σχοινιών, η δουλειά της κινείται πάντα ανάμεσα στην αισθητική και το νόημα.

Ντενίζ Ελευθερίου: Η capsule collection συλλογή με αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821

Στη συλλογή για την έκθεση «Νημάτων Ένδυμα», η ελληνική κλωστοϋφαντουργία γίνεται ξανά αφετηρία έμπνευσης και σύγχρονης αφήγησης και η Ντενίζ Ελευθερίου αποδεικνύει πως η παράδοση μπορεί να μετατραπεί σε ζωντανή, σύγχρονη μόδα με διεθνή απήχηση.