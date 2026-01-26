Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται έως το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η κατάσταση αξιολογήθηκε από την Επιτροπή που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με σκοπό την άμεση αντίδραση και ενημέρωση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, καθώς και χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν:

α) Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Στην Αττική μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως 8-9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα.

Σε κατάσταση κινητοποίησης τύπου «Red Code» έχουν τεθεί οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που σχετίζονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ οι υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένονται τα φαινόμενα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον χρειαστεί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

Οδηγίες προστασίας

Σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

• Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια ή μετά από καταιγίδες.

• Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

• Να προφυλάσσονται άμεσα κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, καταφεύγοντας σε κλειστό χώρο ή όχημα.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και μέσω της ιστοσελίδας www.emy.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου λόγω πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων ή παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στο www.astynomia.gr.

Περισσότερες οδηγίες και ενημερώσεις για μέτρα αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας