Η έντνονη βροχόπτωση που έπληξε την Ατττικη το πρωί προκάλεσε σοβαρά προβλήμματα στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και πιο συγεκριμένα στην συμβολή της Βουλιαγμένης με την Προφήτου Ηλία και με την οδό Βενεζουέλας είναι χαρακτηριστική, με τα οχήματα να διασχίζουν τα νερά με δυσκολία. Ενώ η Πυροσβεστική έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα στην οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη.

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία – Φθορές σε οχήματα στην Αργυρούπολη

Τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Επελαύνει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Στην Αττική ο καιρός ήδη έχει αρχίσει να γίνεται άστατος. Οι ισχυρές καιταγίδες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα δυτικά έως το μεσημέρι, στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί, στην Αττική έως τις μεσημβρινές ώρες, καθώς και στην Κρήτη, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Επίσης πορτοκαλί συναγερμός έχει εκδοθεί για αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που θα κινδυνεύσουν περισσότερο είναι η Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν αναμένονται ακραία, ωστόσο η περιοχή παραμένει ευάλωτη λόγω των πρόσφατων ζημιών στις υποδομές και του κατεστραμμένου οδικού δικτύου. Ισχυρές μπόρες προβλέπονται κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται στα όρια αντοχής τους.

Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις νοτίων διευθύνσεων, φτάνοντας τοπικά τα 8 ή και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά δεν ξεπερνούν τους 13 βαθμούς.

Έκτακτο δελτίου καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται τα εξής φαινόμενα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

